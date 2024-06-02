°ãË¡ÅÒÇî½èÊ¬¤«¤éÉüµ¢¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï5·î31Æü¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹½êÂ°¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Ë¥³¥í¡¦¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß23ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¹¶·âÅªMF¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2021Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÒÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¥È¥ê¥Î¸¡»¡¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIGC¡Ë¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¡£FIGC¤ª¤è¤Ó¸¡»¡Åö¶É¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÒÇî¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë12¥«·î´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1Ëü2500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó200Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á¤Î5¥«·î¤Ï¸º·º¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤Ï7¥«·î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï5·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè37Àá¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢EURO2024¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î»ÃÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î¤ËÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¤Ï°¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°¤¯¡¢Æ¬¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«¤é¤Î°ÍÂ¸¾É¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»î¹ç·ë²Ì¤òÁàºî¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤Î°ÍÂ¸¾É¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¤Þ¤À½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢·è¤·¤Æ½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ ¹¹¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¡ÖU¡Ý21¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÅÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼Ú¶â¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤È¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²¿¤È¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï EURO2024¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î»ÃÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½ª¥ê¥¹¥È¤Î26¿Í¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆEURO2024¤òÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß23ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¹¶·âÅªMF¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2021Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÒÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¥È¥ê¥Î¸¡»¡¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIGC¡Ë¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¡£FIGC¤ª¤è¤Ó¸¡»¡Åö¶É¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÒÇî¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë12¥«·î´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1Ëü2500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó200Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á¤Î5¥«·î¤Ï¸º·º¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤Ï7¥«·î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î¤ËÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¤Ï°¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°¤¯¡¢Æ¬¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«¤é¤Î°ÍÂ¸¾É¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»î¹ç·ë²Ì¤òÁàºî¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤Î°ÍÂ¸¾É¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¤Þ¤À½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢·è¤·¤Æ½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ ¹¹¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï¡ÖU¡Ý21¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÅÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼Ú¶â¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤È¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²¿¤È¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¼¥ê¤Ï EURO2024¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î»ÃÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½ª¥ê¥¹¥È¤Î26¿Í¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆEURO2024¤òÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£