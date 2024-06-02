¾¾ËÜ½á¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖMJC Inc.¡×ÀßÎ©Êó¹ð¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬6·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¿·²ñ¼Ò¡ÖMJC Inc.¡×ÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¾¾ËÜ½á
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËÜÆü6·î1Æü¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ½é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖMJC Inc.¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤ò·ÇºÜ¡£Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖMajestic Joint Creativity ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¡×¤È·Ç¤²¡ÖMJC¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ëÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯´¶Æ°¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£ÁÏÂ¤À¤Èå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ë²è¡¢À©ºî¡¢±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È¿®Íê¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢ÁÏÂ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡ÖChief Entertainment Officer ¾¾ËÜ½á¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï1983Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÇÆóÂåÌÜ¶âÅÄ°ì°ìÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡Ê05Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ó¥Ó¡Á¥Î¡ª¡Ù¡Ê07Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¼ºÎø¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ø99.9 ¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡Ý¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥é¥¿¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¿·²ñ¼Ò¡ÖMJC Inc.¡×ÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¾¾ËÜ½á
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËÜÆü6·î1Æü¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ½é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖMJC Inc.¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È¿®Íê¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢ÁÏÂ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡ÖChief Entertainment Officer ¾¾ËÜ½á¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï1983Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÇÆóÂåÌÜ¶âÅÄ°ì°ìÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡Ê05Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ó¥Ó¡Á¥Î¡ª¡Ù¡Ê07Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¼ºÎø¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ø99.9 ¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡Ý¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥é¥¿¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£