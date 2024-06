大型トラック車両等に投資！リアライズコーポレーション／福井銀行「トラックファンド(R)」

リアライズコーポレーションは2024年5月31日、福井銀行と、「トラックファンド(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結しました。

リアライズコーポレーション/福井銀行「トラックファンド(R)」

<提携金融機関概要>

金融機関名● 福井銀行

代表者 ● 代表執行役頭取 長谷川 英一

創立 ● 1899(明治32)年12月

資本金 ● 179億円65百万円

本店所在地● 福井県福井市順化1丁目1番1号

URL ●https://www.fukuibank.co.jp/

■「トラックファンド(R)」提携金融機関等リスト

https://www.realizecorp.co.jp/truckfund/

<業務提携の経緯>

同社の扱う大型トラック車両等を投資対象とする「トラックファンド(R)」は、投資期間が短く、円建ての国内運用で為替の影響を受けない、運送会社の支援につながる等の特徴があります。

投資家の間では、安定的な投資が可能な金融商品として認知が広がっています。

提携金融機関からは、「従来にない新たなソリューション提案ができる」「地域活性や地元企業の支援につながる金融商品」と好評を得ています。

今回顧客紹介業務の提携契約を締結した福井銀行では、投資ニーズを有する顧客に対するソリューション提案を強化すべく、新たな金融商品やサービスを模索さしていて、同社の「トラックファンド(R)」の紹介を検討。

本提携により、福井銀行ならびに同社にも提携メリットが見込めることから、契約締結に至りました。

