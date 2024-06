横浜流星出演「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」！ハイセンスジャパンTVCM「my new life」篇

ハイセンスジャパンは、横浜流星さんを起用した、ハイセンステレビシリーズのTVCM「my new life」篇の「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」バージョンを2024年6月1日よりオンエアを開始します。

ハイセンスジャパンTVCM「my new life」篇「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」バージョン

■タイトル : テレビ「my new life」篇

「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」バージョン

(30秒/15秒)

■放映開始日: 2024年6月1日(土)

■放映地域 : 関東エリア、関西エリア、東海エリア、宮城県、広島県

■出演 : 横浜流星

■URL : テレビ 「my new life」篇

「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」バージョン(30秒)

「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」は2024年5月17日より実施中です。

本キャンペーンは対象商品を購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックを行なうものです。

応募コースはテレビが「4Kハイエンドテレビコース」「4K大人気テレビコース」「4Kゲーミングテレビコース」、生活家電が「生活家電コース(冷蔵庫/洗濯機)」の4コースから選べます。

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞に応じて決まります。

■ストーリー(30秒):

イヤホンをしながら、スマートフォンを片手に買い物から帰宅した横浜流星さん。

リラックスした表情の横浜さんはスマートフォンを見ながらソファに座り、イヤホンを外します。

そして視線はスマホからテレビに。

テレビのリモコンのスイッチを押すと、大画面のテレビには横浜さんが好きなボクシングの写真が映し出されます。

縦型に映し出された写真は、横浜さんのスマートフォンの操作に合わせてテレビ画面も横型に映り、さらにはボクサーの躍動するシーンをアップにします。

スマートフォンと連動する「スクリーンシェア」を、笑顔で手軽に楽しむ姿を見せます。

続いて横浜さんは、「VOD」で配信動画を楽しむことに。

さまざまなVODサービスのボタンのあるリモコンを操作し、ワンタッチで多彩な動画配信をチェックした横浜さんは、臨場感ある映画を楽しむことに決めます。

横浜さんが見ている映像は、AIが自動的に補正をする「AI高画質」によって、より鮮明な美しさを実現しています。

「スクリーンシェア」「VOD」「AI高画質」と、これまでのテレビの枠を超えた「新しく」「便利で」「親しみのある高品質」なハイセンスのテレビに、すっかりくつろいだ横浜さんは、大満足の笑顔を見せるのでした。

横浜流星 プロフィール

生年月日:1996年9月16日

出身地 :神奈川県

趣味 :音楽鑑賞

特技 :極真空手 初段(2011第7回国際青少年空手道選手権大会

13・14歳男子55kgの部優勝[世界一])

第48回報知映画賞 主演男優賞(『ヴィレッジ』『春に散る』)、

第46回日本アカデミー賞 優秀助演男優賞(『流浪の月』)など、

俳優として映画・ドラマを中心に活躍。

2025年には大河ドラマ

「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」で

主演蔦屋重三郎を務めることが決まっている。

また、映画「国宝」では梨園の御曹司・大垣俊介を演じる。

■新CM放送予定 *別紙リスト記載

・関東エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県)

・関西エリア(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)

・東海エリア(愛知県、岐阜県、三重県)

・宮城県、広島県にて放映。

※その他地域でのCM放映はありません。

※関東エリアは「番組提供30秒オンエア」

※関西エリア、東海エリア、宮城県、広島県については凡その目安番組(時間帯)となります。

※放送内容は変更する可能性があります。

別紙リスト:

https://www.atpress.ne.jp/releases/396481/att_396481_1.pdf

ハイセンスキャッシュバックキャンペーン

≪キャンペーンページ概要≫

キャンペーンURL:

https://hisense-cp2024s.com/

■抽選・購入対象期間

2024年5月17日(金)〜2024年7月16日(火)まで

※レシート・領収書登録期限:当選日から14日以内

※保証書登録期限:当選日から30日以内

■応募コース

〈4Kハイエンドテレビコース〉

・対象商品:U9Nシリーズ(75U9N/65U9N)/U8Nシリーズ(85U8N/75U8N)

・1等:50,000円/2等:30,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:3,000円

〈4K大人気テレビコース〉

・対象商品:U8Nシリーズ(65U8N/55U8N)

・1等:30,000円/2等:20,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:3,000円

〈4Kゲーミングテレビコース〉

・対象商品:U7Nシリーズ(65U7N/55U7N)

・1等:20,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

〈生活家電コース(冷蔵庫/洗濯機)〉

・対象商品:HR-G3601W/HR-G280HBR/HW-DG100XH/HW-DG80XH/HW-DG1001

・1等:10,000円/2等:7,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

■応募方法

1. キャンペーンサイトにアクセス

二次元コードを読み取り、キャンペーンにアクセスしてください。

https://hisense-cp2024s.com/

2. ハイセンス公式LINEをお友だち登録

「くじに参加する」ボタンをタップするとハイセンス公式LINEが友だちに追加されます。

※くじに参加するにはハイセンス公式LINEアカウントを友だちに追加いただく必要があります。

3. 抽選コースを選択してくじに参加

希望する商品の対象コースを選択し、簡単なアンケートにお答えのうえ、抽選に参加してください。

その場で抽選結果がわかります。

当選結果はハイセンス公式LINEからも通知されます。

※参加はキャンペーン期間中、各コースおひとり様1回1台限り(全4コース)となります。

4. 対象商品購入

キャンペーン期間中、かつ登録期間中に当選されたコースの対象商品を購入ください。

5. レシートまたは領収書、保証書登録

キャンペーンサイトの「当選履歴」、もしくはLINEに届いた登録フォームから、

(1)レシートまたは領収書、ECショップで購入の場合は、購入したことがわかる画面のスクリーンショット画像でも可。

(2)メーカー保証書

※家電量販店が発行した保証書は無効です。

以上2点の画像をアップロードしてください。

ご登録の結果はキャンペーンサイトの「当選履歴」に後日表示されます。

※レシート・領収書等登録期限:当選日から14日以内。

保証書登録期限:当選日から30日以内。

※期限を過ぎた場合は当選無効になります。

6. キャッシュバック受取り

登録期間終了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、セブン銀行ATMでのキャッシュバック受取り案内のメールが送られます。

ハイセンス公式LINEから届く案内を参照の上、お受取りください。

※メールが受け取れるよう受信設定を確認してください。

※ハイセンス公式LINEからの案内が受け取れるよう、アカウントをブロックしないでください。

※受取り案内の連絡は2024年9月中旬ごろを予定しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 横浜流星出演「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」!ハイセンスジャパンTVCM「my new life」篇 appeared first on Dtimes.