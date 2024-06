第1位は有名司会者！RSG／NEXER「転職の相談をしてみたい芸能人」に関するアンケート

RSGは、NEXERと共同で「転職の相談をしてみたい芸能人」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開しました。

RSG/NEXER「転職の相談をしてみたい芸能人」に関するアンケート

調査期間 :2024年5月17日〜5月21日

調査機関 :株式会社NEXER(自社調査)

調査対象 :事前調査で「転職について悩んだことがある」と回答した全国の男女

有効回答数:500サンプル

調査方法 :インターネット調査

株式会社RSG(https://rsg-c.jp/)

■転職について相談してみたい芸能人ランキング!1位はみんなも知ってるあの人…!?

今や転職は珍しいことではありませんが、人生の大きな分岐点であることに間違いはありません。

「どこに転職をすればいいのか」「自分の強みが分からない」など、転職にまつわる悩みは尽きないのではないでしょうか。

そこで今回は株式会社NEXERと共同で、事前調査で「転職について悩んだことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「転職について相談してみたい芸能人」についてのアンケートをおこないました。

<質問内容>

質問1:あなたが転職についての相談をしてみたい(してみたかった)と思う有名人を1人選んでください。

質問2:その有名人に転職についての相談をしてみたい理由を教えてください。

◆第1位 「タモリ」 47票

「タモリ」さんを選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・的確な答えを優しく諭してくれそうだから。

(20代・女性)

・頼りになりそうだから。

(20代・男性)

・人生経験が豊富そうだから。

(30代・女性)

・いろいろな仕事を経験されているので。

(30代・男性)

・タモリさんは30代で芸能界に入ったり、色々ユニークな経験をされているようなのでとても興味があります。

(30代・女性)

・いい感じの適当さで心が楽になったり思いとどまるきっかけになるかもしれない。

(30代・男性)

・転職経験が豊富だと聞いた気がするので、実体験を交えて分かりやすくアドバイスしてくれそう。

(30代・男性)

・おもしろい斬新なアドバイスをくれそう。

(40代・男性)

第1位は日本の「お笑いBIG3」のひとりである大物タレント「タモリ」さんでした。

人生経験や知識の豊富さ、そしてユーモアな人格も合わさって、まさに転職の相談相手としてうってつけですね!

◆第2位 池上彰 39票

「池上彰」さんを選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・色々業界に詳しそう。

(30代・男性)

・いいアドバイスをしてくれそうだから。

(40代・女性)

・相談に乗ってくれそうだから。

(40代・男性)

・いろいろな人脈があり、知識も豊富だから。

(40代・男性)

・現在の情報を駆使して適切なアドバイスくれそう。

(40代・男性)

・収入、保障など詳しく教えてくれそうだから。

(50代・女性)

・確かな情報に基づいた、客観的で役に立つアドバイスが頂けそうです。

(50代・男性)

第2位はジャーナリストとして大活躍している「池上彰」さんでした。

経験豊かで知的な印象が強いので、的確なアドバイスをもらえそうですよね。

◆同率第3位 武田鉄矢 33票

「武田鉄矢」さんを選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・金八先生のイメージが強く、親身に話を聞いてくれそうだから。

(20代・男性)

・ドラマの影響です。

(30代・男性)

・人生について色々知ってそうだから。

(40代・男性)

・親身になって相談にのってくれそうなため。

(40代・女性)

・金八先生のイメージから何でも包み隠さずに話せそうだから。

(50代・男性)

・含蓄のある言葉で、現実的なアドバイスを貰えそうだから。

(50代・男性)

第3位は「3年B組金八先生」で広く知られる「武田鉄矢」さんでした。

まさに「金八先生」のイメージ通り、親身でフランクな語り口で、前向きになれる言葉をもらえそうですよね。

◆同率第3位 マツコ・デラックス 33票

「マツコ・デラックス」さんを選んだアンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・はっきりいってくれそう。

(20代・女性)

・率直な意見をくれそう。

(30代・女性)

・真摯に話を聞いてくれたあとに、どんな悩みも些細なことだと笑い飛ばしてくれそうだから。

(30代・女性)

・面倒見のいい人だから。

色々な経験があるので、ためになるアドバイスをくれそうだから。

(30代・男性)

・忌憚のない意見をくださりそうだから。

(40代・女性)

・色々な角度から悩みの改善策を導き出してくれそう。

(40代・女性)

同じく第3位に「マツコ・デラックス」さんが選ばれました。

歯に衣着せぬ物言いでズバリと言ってくれそうで、さらに最後は力強く励ましてくれそうなイメージがあるので、転職に限らずさまざまな悩みを話してみたくなりそうですよね。

◆同率第5位〜同率第8位

ここからは同率第5位〜同率第8位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第5位 アンミカ 31票

・真剣に同じ土俵で考えてアドバイスをくれそう。

(10代・女性)

・素直な気持ちを言ってくれそうだから。

(20代・女性)

・勇気をくれそう。

(30代・女性)

同率第5位 堀江貴文 31票

・起業家として有名だから。

(20代・女性)

・他の人からは聞けないような視点でアドバイスしてくれそうだから。

(30代・女性)

・時代の変化も考慮したアドバイスをしてくれそう。

(40代・男性)

同率第5位 所ジョージ 31票

・ポジティブなアドバイスがもらえそう。

(30代・女性)

・視野が広く、考え方に共鳴出来そうだから。

(40代・男性)

・やってみれば良いじゃんと、軽いタッチで背中を押してくれそう。

(50代・女性)

同率第8位 イチロー 24票

・適切なアドバイスをしてくれそうだから。

(20代・男性)

・厳しくも適切な応えをしてくれそうだから。

(30代・男性)

同率第8位 カズレーザー 24票

・真剣に悩んでくれそう。

(20代・女性)

・賢くて自分にない意見をくれそうだから。

(30代・女性)

同率第8位 林修 24票

・教養があり、色々な人脈から様々な分野の話を知っていそう。

また、自分の迷いをズバッと断ち切ってくれそうだから。

(20代・女性)

・一番一般人に近いので。

実用性のあるアドバイスをくれそうだから。

(30代・女性)

ということで今回のランキングは以下のようになりました。

ランキング結果

第1位の「タモリ」さんは自身も数多くの転職を経験しており、親身になって話を聞いてくれそうですよね。

さらに冷静で的確なアドバイスも期待できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第1位は有名司会者!RSG/NEXER「転職の相談をしてみたい芸能人」に関するアンケート appeared first on Dtimes.