埼玉・川口駅前に就労・自立訓練ができる多機能事業所！GAM 「ガムとゴム川口」

開始日 : 2024年5月1日(水)

所在地 : 埼玉県川口市幸町2-13-5 コア幸町2階

アクセス: 川口駅徒歩8分

営業時間: 9時〜17時

定休日 : 祝祭日

URL :

GAMは、時代の変化と共に支援の在り方も変えていくべきだという思いから、長期的に就労・自立訓練ができる多機能事業所「ガムとゴム川口」を2024年5月1日(水)、埼玉県川口市にオープン!

「ガムとゴム川口」

詳細URL:https://gamgom.top/

■ガムとゴム川口の特徴

◎介護福祉士、社会福祉士在籍

障がいをお持ちの方が安心して通えるように介護福祉士、社会福祉士が在籍しています。

安心できる環境で就労移行支援2年+自立訓練2年の合計4年間の利用期間を、状況に合わせて利用できます。

◎居心地の良い空間

カフェのような空間にインターネット完備、フィットネススペース、読書・仮眠スペースも備え付けており、リラックスしながらパソコン資格学習や読書を楽しめます。

◎プロの指導による本格的な就労支援

マイクロソフト認定講師が在籍しており、プロによる充実した支援でパソコンスキルを向上できます。

◎無料食事提供

料理人監修の炊き立てのご飯を無料で提供しています(昼食)。

施設名「ガムとゴム川口」には、ガム=夢を膨らませ企業とマッチングする ゴム=耐性をつけること、自立や社会に向けて、しっかりした健康状態・体力・精神力をつけていただきたいという思いが込められています。

介護福祉士・社会福祉士在籍

