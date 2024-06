宮城県亘理町で3度目の開催！東北未来芸術花火2024

東北未来芸術花火実行委員会は、2024年9月28日(土)に鳥の海公園特設会場/宮城県亘理町において、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた新しい「芸術文化」を創造する新しい花火大会「東北未来芸術花火2024」の3度目の開催をします。

東北未来芸術花火2024

『東北未来芸術花火2024』

9月28日(土) 14:00開場 18:30打上げ(予定)

会場:鳥の海公園特設会場(宮城県亘理町荒浜築港通り9-2)

※雨天決行、荒天中止

■初開催で涙を飲んだ2022年 大感動で終演した2023年 そして3度目の挑戦…

2022年6月東北の明るい未来を願い、復興から発展を目指した市民参加型の持続可能な地域創生イベントとして「東北未来芸術花火」は初開催されました。

宮城県亘理町、人口約3万人の小さな町、約1万2千以上の観客が集い、約190名のボランティア・50社の協賛企業に支えられ打上げられた「花火」、そのほとんどは分厚い雲に飲み込まれ、悔しさだけが地上に降り積もっていきました。

ただ、見上げた夜空の向こう側、雲の上では色とりどりの花火が瞬いていました。

2023年9月、「今度こそ、最高の花火を届けたい。」と2度目の開催。

天候にも恵まれ、鳥の海公園という壮大な舞台を会場に、海に向かい約500mで展開され打上げられる花火は夜空を埋め尽くす圧巻の一言。

アップテンポな楽曲からバラードまで緩急織り交ぜ鳴り響く楽曲と花火の共演はまさに「芸術花火」、13,000名以上が夜空に釘付けとなった特別な花火体験でした。

そして2024年はさらにパワーアップをして皆様と感動を分かち合いたいと思っています。

花火2

■喜怒哀楽のある映画のように展開する芸術花火

一尺玉を始めとし、日本最高峰花火師達がつくる芸術玉が音楽にシンクロしノンストップで約50分間打上げられます。

全編を通し、「音楽」のリズムや曲調に合わせ打上がり、男女や世代を問わず愛される名曲と相まって、深い感動のひとときを提供します。

音楽とともに、いつまでも思い出に残る花火体験を楽しめます。

滞空時間、残存光を計算に入れ、1/30秒単位でコントロールされる花火は音楽のリズム・メロディー・楽器・ 歌詞・ボーカルに合わせて演出します。

「芸術花火」には起承転結・喜怒哀楽があり、それは一本の映画を見ているように、上質なストーリー・演出・脚本・音楽・俳優(花火)が存在し、一つの作品を通して観るひとを感動させます。

食イベント

■亘理町・宮城県の魅力も再確認!充実の食イベントも実施!

会場内にて亘理町名物「はらこめしお腹いっぱいFESTIVAL」を開催します。

大勢のお客様にこの時期しか食べられない最高のはらこめしをお届け!また、宮城県のおいしいもの大集合!キッチンカー・フードテントでの宮城県名産物をぜひ楽しめます!詳細は追って公式HPにて発表しました。

ステージイベント

■300人で一斉にバンド演奏! 東北未来芸術花火2024で音楽の祭典に参加しませんか?

昨年、2023年に大好評を博した企画「300人で一斉にバンド演奏」が、東北未来芸術花火2024のミュージックイベントで再び開催されます。

この特別なイベントに参加して、一緒に音楽を楽しみませんか?楽器の演奏や歌唱のスキルは問いません。

どなたでも参加可能です。

一斉に同じ曲を演奏し、未来への希望を音楽にのせて世界に届けましょう。

さらに、亘理町地域おこし協力隊と東北未来芸術花火応援隊長である畠山有希が、地元の子どもたちと一緒に作り上げるコラボステージも実施予定です。

2024年はどんな素敵な歌声が聞けるでしょうか?

この機会をお見逃しなく、ぜひ参加してください。

音楽の力で、東北の未来を一緒に輝かせましょう!

【個人協賛チケット情報】

全席有料の花火大会になります。

個人協賛チケットをお買い求めください。

早割期間は500円引きで購入可能です。

■席種

・イス席(全席指定)/定価5,500円(税込) ※早割販売は5,000円(税込)

・芝生席(エリア指定)/定価5,000円(税込) ※早割販売は4,500円(税込)

・プレミアムテーブル席(全席指定/4名1テーブル)/定価32,000円(税込) ※早割り販売は30,000円(税込)

・カメラマンチケット(1名・解説、ビブス付き・駐車券付)/15,000円(税込)

・車椅子チケット(本人+介助者・駐車券付)/10,000円(税込)

・駐車券(パーク&ライド)/1台4,000円(税込)〜

・キャンプサイト券/販売予定

※ご観覧いただくには必ずチケットの購入が必要です。

チケットをお持ちでない方は、観覧エリアにご入場いただくことが出来ません。

※成人以上の保護者同伴に限り、未就学児は無料。

座席が必要な場合はチケットが必要です。

※お1人様6枚まで申し込み可。

※営利目的のチケット転売は固くお断りします。

その他お得な仙台駅などからのバスパックツアーも販売します。

■販売期間

・早割販売 6月7日(金)18:00〜7月31日(水)23:00

・一般販売 8月1日(木)18:00〜

チケット詳細は公式HPにて

https://www.tohokumirai.geijutsuhanabi.com/

■東北では3回目の開催!芸術花火シリーズとは

全国各都市でシリーズ、ツアー型で開催される国内唯一の花火大会です。

会場のロケーション、地域性を取り入れた大胆な演出を得意とし、高度な技術によって従来の花火大会を芸術の域に押し上げたものです。

市民ボランティアが多数参加し、地域の方々が世代を超えて協力しあい、その土地の食、観光、宿泊なども連携し作り上げる持続可能な地域創生イベントです。

ボランティア活動

■会場となる宮城県亘理町「鳥の海公園」

2011年3月11日東日本大震災、忘れることのできない日。

当たり前だった日常が一瞬で無くなり、日本中が悲しみにくれる日々が続きました。

ゴールの見えない日々の中、日本全体が手を取り合い、多くの方々の努力があり、少しずつ街は復興の道をたどっています。

震災から13年の月日が経った今、新たな未来に向けて東北は進み続けています。

宮城県亘理町荒浜地区の津波被害の跡地にできた「鳥の海公園」は広大な大地にデザインされた復興の象徴として、様々な人が手を加えながら日々進化をしています。

多くの方の思いが詰まったこの場所で、わたしたちはたくさんの笑顔とふれあいを生み出すために、「東北未来芸術花火」を立ち上げる運びとなりました。

この新たな一歩が東北の明るい未来を描くことを祈って皆様と一緒に作り上げる花火大会にしていきます。

会場

