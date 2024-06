グランフロント大阪で巡回展！中島みゆき展「時代」2024 めぐるめぐるよ時代は巡る

グランフロント大阪北館地下1階イベントラボにて『中島みゆき展「時代」2024 めぐるめぐるよ時代は巡る』が開催されます。

会期は7月5日(金)〜9月1日(日)で、6月3日(月)よりローソンチケットにて前売り券の販売を開始します。

本展覧会は、現在埼玉県・角川武蔵野ミュージアムで開催されている同展(6月23日(日)まで)の巡回展となります。

中島みゆき展「時代」2024 めぐるめぐるよ時代は巡る

展覧会タイトル : 中島みゆき展「時代」2024 めぐるめぐるよ時代は巡る

英語タイトル : MIYUKI NAKAJIMA EXHIBITION

会期 : 2024年7月5日(金)〜2024年9月1日(日)

会場 : グランフロント大阪北館地下1階イベントラボ

所在地 : 大阪府大阪市北区大深町3-1

営業時間 : 平日=10時〜20時、土日祝=10時〜19時

(いずれも入場は閉館時間の30分前まで)

休館日 : なし

主催 : 中島みゆき展大阪会場実行委員会

企画制作 : 角川武蔵野ミュージアム(公益財団法人角川文化振興財団)

協力 : Yamaha Music Entertainment Holdings,Inc.、

Nippon Broadcasting System、FM COCOLO、FM802

■時代を超えて進化し続けるアーティスト・中島みゆきを体験する展覧会

昭和、平成、令和と、進化し続けるアーティスト・中島みゆき。

その初となる大規模展覧会を、角川武蔵野ミュージアムに続き、グランフロント大阪で開催します。

本展覧会では、デビューから今日までの中島みゆきの活動をたどりながら散策できる、巨大な「みゆきストリート」を制作します。

年代順にレコード・CDや写真、書籍が並べられた会場で、自分だけの中島みゆきをめぐり、知らなかった中島みゆきにであう空間です。

他にも、ミュージカル、舞台、コンサートのいずれとも称しがたい“なにか”である「夜会」を紐解く部屋、数々のアーティストが参加し中島みゆきの楽曲だけで構成されるコンサート「歌縁」、中島みゆきの楽曲をドラマや映画や広告に使ったクリエイターの思い、そして中島みゆきの歌詞で構成された「言葉の森」など、様々な魅力に満ちた中島みゆきを鑑賞者が体験できる、特別な企画を数多く展開します。

大阪会場で初登場となるグッズも予定。

隣接するカフェ「カフェラボ」では、この期間中にしか味わえないコラボメニューも販売します。

チケット価格(税込):

●オンライン購入(https://l-tike.com/miyukiten

/ローソンチケットLコード50231)、当日窓口購入

一般:2,000円(1,800円)/大学・専門・高校生:1,800円(1,600円)/中・小学生:900円(700円)/

未就学児:無料カッコ内は前売り価格

※休館日、開館時間は変更となる場合があります。

最新情報、詳細は公式サイトで確認してください。

※展示内容が変更、または中止になる場合があります。

予めご了承ください。

【展覧会限定商品】

本展覧会のチケットをお持ちの方のみが購入できるパンフレットを限定販売します。

本展覧会をテーマにした新企画はもちろん、過去『月刊カドカワ』で掲載された記事なども再掲載。

中島みゆきのヒストリーが詰まった珠玉の一冊となります。

書名 :『月刊カドカワ復刻盤総力特集中島みゆき展「時代」めぐるめぐるよ時代は巡る』

判型 :A5判

頁数 :216頁

価格 :2,900円(税込)

発行 :角川文化振興財団

購入方法:本展覧会ご入場のお客様のみお求めいただけます。

チケット1枚につき、購入上限は3冊までとなります。

※グッズコーナーのみの利用はできません。

また、展示エリアの特性上先にグッズコーナーから入場することもできません。

月刊カドカワ総力特集

品名 :中島みゆき展ポータブルレコードプレーヤー

価格 :33,000円(税込)

販売数:受注生産/限定30台

※2024年11月下旬頃発送予定

受注生産ポータブルレコードプレーヤー

品名 :中島みゆき展オルゴール

価格 :3,080円(税込)

内容 :全4種(「時代」/「糸」/「地上の星」/「ファイト」)

販売数:受注生産/限定各300点

※2025年1月末頃発送予定

受注生産オルゴール

■中島みゆきプロフィール

1975年、「アザミ嬢のララバイ」でデビュー。

同年、世界歌謡祭にて「時代」でグランプリを受賞。

76年アルバム「私の声が聞こえますか」をリリース。

現在までにオリジナル・アルバム44作品をリリース。

アルバム、ビデオ、コンサート、夜会、ラジオパーソナリティ、TV・映画のテーマソング、楽曲提供、小説・詩集・エッセイなどの執筆と幅広く活動。

日本において、70年代、80年代、90年代、2000年代と4つの世代でシングルチャート1位に輝いた女性アーティストは中島みゆき、ただ一人です。

中島みゆき(撮影/TAMJIN)

