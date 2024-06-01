今夏のパリ五輪に出場するU―23日本代表は1日、米国遠征に向け、GK鈴木彩艶（21＝シントトロイデン）ら海外組9人、FW荒木遼太郎（FC東京）ら国内組3人の計12選手が出発した。

同じくこの日に出発予定だったMF松木玖生（21＝FC東京）は出国を延期した。前日31日の鳥栖戦で左太腿裏を痛めて自ら交代を要求。日本サッカー協会によると、この日に検査を受け、2日以降に延期した。

今回の遠征は25選手が招集され、五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。

▽U―23日本代表 米国遠征招集メンバー

GK

1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

23 鈴木彩艶（シントトロイデン）

12 野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

16 内野貴史（デュッセルドルフ）

21 大畑歩夢（浦和）

3 西尾隆矢（C大阪）

24 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

2 半田陸（G大阪）

4 関根大輝（柏）

15 鈴木海音（磐田）

5 チェイス・アンリ（シュツットガルト）

22 高井幸大（川崎F）

MF

20 平河悠（町田）

25 松村優太（鹿島）

10 佐藤恵允（ブレーメン）

6 川崎颯太（京都サンガ）

18 斉藤光毅（スパルタ）

7 山本理仁（シントトロイデン）

8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

14 三戸舜介（スパルタ）

17 松木玖生（FC東京）

11 佐野航大（NEC）

FW

9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

19 細谷真大（柏レイソル）

13 荒木遼太郎（FC東京）