U―23日本代表・松木玖生が米国遠征の出発延期 前日の鳥栖戦で左太腿裏を痛め途中交代
今夏のパリ五輪に出場するU―23日本代表は1日、米国遠征に向け、GK鈴木彩艶（21＝シントトロイデン）ら海外組9人、FW荒木遼太郎（FC東京）ら国内組3人の計12選手が出発した。
同じくこの日に出発予定だったMF松木玖生（21＝FC東京）は出国を延期した。前日31日の鳥栖戦で左太腿裏を痛めて自ら交代を要求。日本サッカー協会によると、この日に検査を受け、2日以降に延期した。
今回の遠征は25選手が招集され、五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。
▽U―23日本代表 米国遠征招集メンバー
GK
1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
23 鈴木彩艶（シントトロイデン）
12 野沢大志ブランドン（FC東京）
DF
16 内野貴史（デュッセルドルフ）
21 大畑歩夢（浦和）
3 西尾隆矢（C大阪）
24 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
2 半田陸（G大阪）
4 関根大輝（柏）
15 鈴木海音（磐田）
5 チェイス・アンリ（シュツットガルト）
22 高井幸大（川崎F）
MF
20 平河悠（町田）
25 松村優太（鹿島）
10 佐藤恵允（ブレーメン）
6 川崎颯太（京都サンガ）
18 斉藤光毅（スパルタ）
7 山本理仁（シントトロイデン）
8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
14 三戸舜介（スパルタ）
17 松木玖生（FC東京）
11 佐野航大（NEC）
FW
9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
19 細谷真大（柏レイソル）
13 荒木遼太郎（FC東京）