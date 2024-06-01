今夏のパリ五輪に出場するU―23日本代表は1日、米国遠征へ向け、GK鈴木彩艶（21＝シントトロイデン）ら海外組9人、FW荒木遼太郎（FC東京）ら国内組3人の計12選手が出発した。

各選手が出発前に羽田空港で取材に応じ、A代表守護神の鈴木彩は昨年9月以来のU―23代表活動へ「自分が輪に入ることでチームにプラスの影響を与えいたい」と意気込んだ。

今回の遠征は25選手が招集され、五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。ポジション争いもし烈となっており、鈴木彩は「シュートストップや自分の強みを出していきたい。自分の中では危機感を持ってプレーすることが大事になる」と覚悟を示した。

▽U―23日本代表 米国遠征招集メンバー

GK

1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

23 鈴木彩艶（シントトロイデン）

12 野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

16 内野貴史（デュッセルドルフ）

21 大畑歩夢（浦和）

3 西尾隆矢（C大阪）

24 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

2 半田陸（G大阪）

4 関根大輝（柏）

15 鈴木海音（磐田）

5 チェイス・アンリ（シュツットガルト）

22 高井幸大（川崎F）

MF

20 平河悠（町田）

25 松村優太（鹿島）

10 佐藤恵允（ブレーメン）

6 川崎颯太（京都サンガ）

18 斉藤光毅（スパルタ）

7 山本理仁（シントトロイデン）

8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

14 三戸舜介（スパルタ）

17 松木玖生（FC東京）

11 佐野航大（NEC）

FW

9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

19 細谷真大（柏レイソル）

13 荒木遼太郎（FC東京）