ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン Dream Live 2024〜Memorial Match〜

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン Dream Live 2024〜Memorial Match〜東京公演が31日に東京・有明アリーナで開幕した。同公演は、1999年から2008年3月まで「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載されていた大ヒット漫画『テニスの王子様』(通称「テニプリ」)を舞台化したミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンのライブ公演。今公演でテニミュ4thシーズンを卒業する青学(せいがく)キャスト12名を中心に、総勢61名という『テニミュ』ライブ史上最多人数が一堂に会し、これまでに上演された本公演5作で披露された楽曲30曲以上を披露する。

ライブの前半では、各校がしのぎを削る本公演の熱のままに「Best of the best」「Hang in there!」「Amazing」「上昇GO勝負!」「ロイヤルスラム」「ECO GREEN」「Make Waves」「絢爛庭球」等の歌を披露する。また、各校の副部長やダブルスが集うコーナー、さらには夏祭りコーナーでは浴衣姿になり花道を練り歩くライブならではの演出も。合間には各校がそれぞれに軽妙なやりとりを繰り広げ、会場も爆笑していた。観客は歓声で盛り上がるだけでなく、氷帝学園のターンでは部員のように「氷帝! 氷帝!」とコールに参加。キャラクターの呼びかけにも「はーい!」と元気に手を挙げ、青学(せいがく)メンバーが披露した「Do Your Best!」ではキャラクター名を叫ぶなど、盛り上がっていた。本編終了後には、この公演での卒業が発表されている青学(せいがく)メンバーのメモリアルムービーが流れ、11人が白タキシードで登場、トロッコで手を振りながら客席間を移動する。さらに「青春チーム」では全員で肩を組みながら階段を下り、「青春学園、ありがとうございました」と頭を下げた。フィナーレには全員が登場し、それぞれ自己紹介する「選手宣誓」を、観客を巻き込みながら約15分にわたって繰り広げる。「Prince of Tennis〜4th season〜」「HOWDY」では客席を縦横無尽に駆け抜け、最後には銀テープが飛んでいた。公演は東京・有明アリーナにて6月2日まで。U-NEXTにて配信も行っている。○■出演者・青学(せいがく)越前リョーマ 役:今牧輝琉、手塚国光 役:山田健登、大石秀一郎 役:原 貴和、不二周助 役:持田悠生、乾 貞治 役:塩田一期、菊丸英二 役:富本惣昭、河村 隆 役:大友 海、桃城 武 役:寶珠山 駿、海堂 薫 役:岩崎悠雅、堀尾聡史 役:りょうた、加藤勝郎 役:戸塚世那、水野カツオ 役:市川愛大・不動峰橘 桔平 役:熊沢 学、神尾アキラ 役:毎熊宏介、伊武深司 役:土屋直武、石田 鉄 役:柊太朗、桜井雅也 役:深澤悠斗、内村京介 役:菊池颯人、森 辰徳 役:青海 伶・聖ルドルフ赤澤吉朗(※赤澤吉朗の「吉」は土に口) 役:奥村等士、観月はじめ 役:三井淳平、柳沢慎也 役:久保侑大、木更津 淳 役:緑川青真、野村拓也 役:八重澤就土、不二裕太 役:石原月斗、金田一郎 役:二宮礼夢・山吹南 健太郎 役:桑原 勝、千石清純 役:TAISEI、亜久津 仁 役:益永拓弥、東方雅美 役:灰塚宗史、新渡米稲吉 役:松原 凛、室町十次 役:寺島レオン、喜多一馬 役:内野楓斗、壇 太一 役:橋本悠希・氷帝跡部景吾 役:高橋怜也、忍足侑士 役:草地稜之、宍戸 亮 役:広井雄士、向日岳人 役:小辻 庵(※辻は一点しんにょう)、芥川慈郎 役:横山賀三、滝 萩之介 役:中田凌多、樺地崇弘 役:栗原 樹、鳳 長太郎 役:明石 陸、日吉 若 役:酒寄楓太・緑山季楽靖幸 役:成瀬遙城・六角葵 剣太郎 役:宮脇 優、佐伯虎次郎 役:松永有紘、黒羽春風 役:桐田伶音、天根ヒカル 役:栗原航大、木更津 亮 役:岸本舜生、首藤 聡 役:中嶋 健・立海幸村精市 役:潮見洸太、真田弦一郎 役:速川大弥、柳 蓮二 役:梶山武雅、仁王雅治 役:蒼井嵐樹、柳生比呂士 役:中山清太郎、丸井ブン太 役:白金倫太郎、ジャッカル桑原 役:大村征弥、切原赤也 役:木村聖哉、井上 守 役:北代高士、オジイ 役:うじすけ、越前南次郎 役:中河内雅貴 ※越前南次郎役 中河内雅貴は東京:6/2(日)12:00/17:00に出演。