電気工事会社がつくるポータブル蓄電池！タカミエンジ「BCエナジー」

タカミエンジは、電気工事会社がつくるポータブル蓄電池「BCエナジー」を、2024年6月3日から発売します。

タカミエンジ「BCエナジー」

商品名 : BCエナジー

発売日 : 2024年6月3日(月)

種類 : ポータブル蓄電池

価格 : (TE-D2000)390,500円(税込)/(TE-D3000)462,000円(税込)

サイズ : W530×D320×H430

カラー : (TE-D2000)グリーンのみ、(TE-D3000)グリーン、グレー

重量 : (TE-D2000)32kg/(TE-D3000)38kg

定格出力: (TE-D2000)2000VA/(TE-D3000)3000VA

販売場所: ホームページ、ECサイト

URL :

https://bc-energy.jp/

■開発背景

いつ自然災害が起こってもおかしくない今、いかにして命を守るか、事業を継続するかが問われています。

普段は電気工事業を営んでいる私たちですが、電気工事会社だからこそ電気の大切さを誰よりもわかっています。

その視点で停電時に活用できるだけではなく、緊急時でも使いやすくわかりやすい蓄電池をつくりました。

■商品の特徴

*運びやすさ・使いやすさ

持ち運びやすさを追求したスーツケース設計で高い機動性を実現しました。

特許取得の全地形に対応する形状で、女性の方で災害時の安定しない環境でも簡単に持ち運ぶことができます。

また、周波数の切替えスイッチで西日本(60HZ)、東日本(50HZ)関係なく、全国どこでも使用できます。

運びやすさ◎

*大容量

安定して出力できる最大の電力量「定格出力」が3000W(瞬間最大6000W)と高出力です。

PCなど必要な通信機器、業務用冷蔵庫や電動工具等幅広い業務用電化製品に使用いただくことができます。

家庭用のポータブル蓄電池では使うことができない大きな機器も使えるパワーは、災害時の事業活動の強い味方です。

*安全性と信頼

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池で熱分解が起きにくく高温環境でも安全に動作します。

安全に使用するためのシステムを搭載し、過電圧、過充電、過電流、過負荷、電池内加熱から守ります。

また「防災製品等推奨品認証」を取得し、災害時に役立つ防災製品として推奨されました。

防災製品等推奨品マーク

