溶けないもっちりぷるるんひんやり和菓子！しもつけ彩風菓松屋は＜葛ごおり5種類＞

しもつけ彩風菓松屋は新食感和菓子<葛ごおり5種類>を2024年5月より店舗・通販サイトにて販売開始しました。

しもつけ彩風菓松屋は<葛ごおり5種類>

商品名 : 葛ごおり5種類

価格 : 302円(税込)

賞味期限: 冷凍20日

URL :

葛ごおり 発送のお手配はお電話にて承ります。

【特徴】

和素材のくず粉を使用:溶けることがないため、長時間楽しめます。

異なる食感 :冷凍庫から出してすぐはひんやりアイス。

5〜10分後にはぷるるん、ねっとりアイスに変化。

【種類と素材】

〇苺みるく :栃木産のとちおとめ100%を使用。

牛乳とコンデンスミルクで懐かしい味わいに。

〇あずき :北海道産の大粒小豆を使用し、

風味豊かな粒あんをたっぷり閉じ込めました。

〇杏仁みかん :爽やかな杏仁とみかんの相性が抜群です。

〇マンゴー :カットしたマンゴーを並べ、

濃厚なマンゴーピューレ入り生地を使用。

〇キウイヨーグルト:グリーンキウイを並べ、

さっぱりとしたヨーグルト生地を流し込みました。

葛ごおりアソート

