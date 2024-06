ソフトクリームの上に専用ミニプリンをトッピング！プリン研究所「150％プリンソフト」

高級プリン専門店「プリン研究所」は、プリン100%で作られた定番人気商品「100%プリンソフト」の上に、ソフトクリームにのせる専用ミニプリンを開発しトッピングした「150%プリンソフト」の販売を2024年5月31日に開始しました。

プリン研究所「150%プリンソフト」

商品名 :150%プリンソフト

発売日 :2024年5月31日

価格 :1,296円(税込) 追加トッピングプリン 216円(税込)

特定原材料:乳成分・卵

販売場所 :プリン研究所銀座店

東京都中央区銀座5-7-10 イグジットメルサ1階

東京メトロ銀座駅A3出口 徒歩1分

『プリン研究所』は、原材料、製法など、徹底的にこだわり抜いたお取り寄せ販売専門の高級プリン専門店です。

最高の状態でお客様にお届けできるよう、オーダーを受けてから製造するという「受注生産」という形態をとっており、牛乳、卵、砂糖のみで作り上げた昔ながらの王道プリンから、1kg 36万円の超高級抹茶を使った濃厚抹茶プリンまで、様々なこだわりプリンを取り扱っています。

また、全12種類のソースを用意しており、プリン1つにつきソース2種類を選べます。

まずはそのままプリンだけを一口、素材の良さを感じていただき、そのあといろいろなソースをかけることで味の変化を楽しめます。

組み合わせ次第で何百種類もの味を楽しめます。

ソース12種類

【150%プリンソフトについて】

●-8℃でプリンそのものを凍らせたソフトクリーム状のプリンの上にミニプリンをトッピング

原材料にこだわったプリンを製造し、それを液状に加工したものをソフトクリームフリーザーに入れて、プリンそのものを-8℃でソフトクリーム状に絞り出した、過去に類を見ない、「ソフトクリーム状のプリン(100%プリンソフト)」の上に、ソフトクリーム専用に新たにレシピを構築した小さなプリン(50%プリン)をトッピングしました。

●ミニプリンのこだわり

小さいとはいえ、プリンにはかなりこだわりました。

プレーンには、濃厚で卵白の比率が少ない1個180円の超高級卵、おさき農場の「土佐ジローのおいしいたまご」を使用。

ソフトクリームと一緒に食べたときの一体感を重視し卵の味が濃厚になるように仕上げました。

また、バニラビーンズをたっぷり入れることで、ソフトクリームの親和性をあげることに成功しました。

おさき農場の「土佐ジローのおいしいたまご」

●おさき農場の「土佐ジローのおいしいたまご」とは

おさき農場は、高知の地鶏「土佐ジロー」を育てる養鶏場です。

土佐ジローは、父親が高知県原産の天然記念物「土佐地鶏」、母親が国内在来種の「ロードアイランドレッド」から生まれた卵肉兼用の一代雑種(F1)です。

父親から土佐地鶏の“地”(ぢ)、母親からロードアイランドレッドの“ロー”を取り、「土佐ジロー」と名付けられました。

「土佐ジロー飼養マニュアル」という厳しい飼養条件のもと育てられています。

土佐ジロー1

土佐ジロー2

■飼育条件

土佐ジローは土の上での平飼いでないといけません。

日本の鶏の平飼いは1平方メートルの中に16羽以上でも平飼いだと認定されていますが、EUでは9羽以下と定められています。

ただ、土佐ジローは4羽以下という広々とした自然に近い環境で太陽をさんさんと浴び、土を引っかいてミミズや虫と一緒に土をついばみ、ミネラルや微生物を摂取し体調を整えます。

ストレスの少ない鶏らしい暮らしのために、土の遊び場はとても大切です。

さらに、おさき農場では有機野菜を栽培する畑に使用するような堆肥を散布し、月に一度程度のペースで耕うん機で耕します。

こうすることにより土の発酵を促し、栄養豊富な土を維持します。

■給餌条件

エサは日齢に応じた穀物配合飼料を使用。

さらに、野草や野菜の緑餌を食べさせることが義務付けられています。

おさき農場では、推奨飼料のほか、緑餌として地元高知市土佐山で生産されている有機、もしくは無農薬の野菜や野草のみを与えています。

●選べるソースは全12種類!

同店のプリンはプリン1つにカラメルソースなど全12種類のうち2個をお付けし味変していただけます。

その楽しさをソフトクリームでも体感していただきたいと思い、プリン同様、ソースを2種類ご選択できるようにしました。

まずはそのまま、そして2種類のソースをかけて、さらにソースを混ぜることで、新しい味に変化し、混ぜ方を変えれば、味の広がりは無限です。

飽きることなく、最後まであっという間になくなってしまいます。

