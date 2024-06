約5,000株が咲き誇る！柳谷観音「あじさいウイーク」

柳谷観音では、令和6年6月1日(土)から30日(日)まで、境内に京都最大規模の約5,000株のあじさいが咲き誇る「柳谷観音あじさいウイーク」を開催中です。

柳谷観音「あじさいウイーク」

花手水発祥の地として人気の寺院

◆開催期間

・2024年6月1日(土)〜2024年6月30日(日) 9時〜17時 完全閉門

◆拝観料(山門にて支払い)

(1)700円(上書院除く)

(2)1,500円(上書院含む)※時間指定チケットが渡されます。

◆花手水

・各所花手水も行います。

最新情報は各SNSで確認してください。

◆上書院特別公開(15時まで)

月に1度、17日のみ公開の上書院を、期間中特別公開します。

天皇家公家や特別なお客様のみをお通ししてきた上書院からは、戦前に重森三玲氏の古都百庭として選ばれた名勝庭園(浄土苑)が眺められ、その景色が大変美しいと多くのVIPに愛されてきました。

映画「日本のいちばん長い日」のロケ地にもなり、近年、日本政府観光局の海外向け雑誌書籍はじめ多数メディアで紹介され、現在は出光興産さんのCMにも使用されています。

公開時間:9時〜15時

竹取物語のモデルともされる竹林を抜けたところにある柳谷観音。

戦前に古都百庭として選ばれた名勝庭園(浄土苑)が眺められる上書院の特別公開も行われます。

万葉の頃より愛でられ、小さな花が寄り添うように美しく咲く姿から「和気あいあい」「家族団らん」といった花言葉を持つあじさい。

境内に咲き誇るあじさいを楽しめます。

【あじさい回廊】

建物内にあり、書院から奥之院まで続く回廊です。

名勝庭園やあじさいに彩られた回廊を楽しめます。

約5,000株のあじさいが咲きほこる

【あじさいのみち】

本堂から奥之院へと続く参道では、多種多様なあじさいを愛でながら境内を散策していただけます。

また、あじさいウイーク期間中は上書院の特別公開や、限定御朱印の授与、ワークショップやあじさいまつりの開催など、あじさい観光とともに境内に咲き誇るあじさいを楽しめるイベントも開催中です。

柳谷観音あじさいウイーク:

柳谷観音あじさいウイーク

上書院からの眺め

◆アンブレラスカイ

昨年大好評だったフェリシモの紫陽花の傘のアンブレラスカイを2024年も行います。

美しい境内のあじさいと空を彩る紫陽花の傘のコラボを楽しめます。

夕焼けとアンブレラスカイ

◆紫陽花ウイーク限定御朱印

令和大改修阿弥陀堂瓦完成を祝した切り絵御朱印や、押し花朱印も授与。

限定の切り絵御朱印

押し花朱印

◆ライトアップ(6月21日、22日、23日、28日、29日開催)

例年大変好評をいただいているライトアップを2024年も開催!

浄土苑は本堂と書院の間に築かれた庭で、江戸時代中期に作庭された京都府指定の文化財です。

立地を利用した三層に分かれた景色は類まれなる眺望とされ、重森三玲氏の『古都百庭』にも選ばれました。

しかしながら、木々も痛みだし、池の修繕が必要となってきました。

ライトアップの寄進料を修繕に使用。

また、今回は美しい庭園を眺めながら、季節の食材にこだわった京料理いっぷく亭のお弁当が用意されています。

照明デザイナー 小川ユウキ氏によるライトアップで、日中とはまた違った風景と美しいライトアップの中、幻想的で特別なひと時を過ごせます。

※三脚の使用は禁止となります。

●詳細はこちらからご確認下さい●

https://travel.mk-group.co.jp/tourkyoto/yokokuji-aomomiji_light/

◆花手水おみくじ

おみくじが結ばれた花(ペーパーアート)を選んでいただく花手水おみくじを受付にて行っています。

お花を手に境内の散策をお楽しみいただいたあとは、選んだお花はお持ち帰り可能です。

花手水おみくじ

