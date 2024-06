ステージ3はミニミニどんぶり！天下一品「アプリスタンプカードキャンペーン」

中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2023年12月1日より全国の天下一品にスタートした「アプリでスタンプカードキャンペーン」の最終ステージであるステージ3を6月1日(土)より開催します。

天下一品「アプリスタンプカードキャンペーン」

■ステージ3は天下一品定番デザインのミニミニどんぶり

ステージ3の景品は、天下一品のお店で使用しているどんぶりのミニミニバージョン!

これぞ「天下一品」といった定番デザイン。

スタンプカードキャンペーンのラストを飾るにぴったりの景品です。

ミニミニどんぶり白

どんぶりの内側はもちろん、外側のデザインもお店のどんぶりとまったく同じ。

どんぶり底の「明日もお待ちしてます。」もしっかりと刻まれています。

ステージ3案内POP

キャンペーン景品は、天下一品公式アプリ内にあるスタンプカードにスタンプを5個集めると、「ミニミニどんぶりシリーズ」または、次回ご来店時に利用いただける「ラーメン(並)1杯半額クーポン」のどちらかを選べます。

天下一品公式アプリをインストールのうえ、ぜひキャンペーンに参加してください。

■「アプリでスタンプカードキャンペーン」詳細

スタンプカードキャンペーン

<キャンペーン概要>

天下一品公式アプリを使って、スタンプ5個集めると天下一品オリジナル食器がもらえるスタンプカードキャンペーン

<期間>

・ステージ1 2023年12月1日(金)〜2024年1月31日(水)[ステージ終了]

・ステージ2 2024年3月1日(金)〜2024年4月30日(火)[ステージ終了]

・ステージ3 2024年6月1日(土)〜2024年7月31日(水)営業終了まで

※一部開催していない店舗もあります。

※店舗により開催期間が異なります。

<参加条件>

天下一品公式アプリをインストールのうえ、店内にてラーメンを注文いただきましたお客様に、ラーメン1杯につきスタンプ1個を押印します。

※天下一品公式アプリをインストールのお客様が対象です。

・押印対象 :ラーメン(並・大・特大・定食(セット含む)・

お持ち帰りラーメン(家麺))

・押印対象外:ミニラーメン、オンラインショップ、宅配サービス、

ラーメン(並)1杯半額クーポン利用時

<キャンペーン景品>

スタンプが5個集まりましたら、(1)または(2)のどちらかをご選択いただけます。

※ミニミニどんぶりは数に限りがあります。

各店舗に進呈予定数に達した場合は、「ラーメン(並)1杯半額クーポン」の進呈となります。

(1) ミニミニどんぶりシリーズ

こちらをご希望の場合は、スタンプ満欄時にその場(店舗)で交換します。

ステージ1:ミニミニどんぶり黒[ステージ終了]

ステージ2:ミニミニどんぶり赤[ステージ終了]

ステージ3:ミニミニどんぶり白

(2)ラーメン(並)1杯半額クーポン

こちらをご希望のお客様は、次回ご来店時にアプリ内に進呈された単品ラーメン(並)1杯半額クーポン(こってり・あっさり・※屋台の味)として利用できます。

※ラーメン(並)1杯半額クーポンの利用方法につきましては、公式HPを確認してください。

※屋台の味は一部取り扱いのない店舗もあります。

※ミニミニどんぶりは数に限りがあります。

各店舗に進呈予定数に達した場合は、「ラーメン(並)1杯半額クーポン」の進呈となります。

※「ラーメン(並)1杯半額クーポン」の有効期限は、2024年8月18日(日)までです。

天災地変、その他やむを得ない事由により、キャンペーンを予告なく変更・中止・終了する場合があります。

あらかじめご了承ください。

