夏は【ブラックワンピ】が映える！初夏はちょっとリュクスな1枚をまとって♡
今シーズンのワンピルックはちょっぴりクラシカルな令嬢テイストが気分。1枚で大人っぽく見せたいなら、リトルブラックワンピースがおすすめ。さらりとシンプルなワンピース姿もエレガントなのはレディの特権♡ドラマチックなリトルブラックドレスで気分はシネマヒロイン♡
出典: 美人百花.com
無駄をそぎ落としたホールガーメントニットが上品シックなブラックドレス。ピンクバッグ×パール付きサンダルで女性らしい華感もひとさじ。
ワンピース\33,000/ルル・ウィルビー(アルアバイル) イヤリング\12,100/アビステ ネックレス\20,900/ココシュニック オンキッチュ(ココシュニック) バッグ\143,000/ピエール アルディ(ピエール アルディ 東京) 靴\33,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店) 日傘/編集部私物
掲載：美人百花2024年6月号「初夏の主役は品格ワンピース」
撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/相場清志(eif) モデル/道重さゆみ 文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部