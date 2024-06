伝説のイベント<PARTY ZOO>と<M.A.D>の融合となる<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。既に発表されている9アーティストに加え、昴(Royz)と小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達)の追加出演が決定した。DEZERTのドラマーSORAがオーガナイザーを務める<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>は先ごろ6アーティストの追加出演が発表されたばかりだが、このたびさらに2アーティストが追加された。

■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>



8月24日(土) Zepp Haneda (TOKYO)open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)出演:MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / aie(deadman) / [ kei ] / HIROTO(Alice Nine.) / Sakura(gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO) / Shou(Verde/,Alice Nine.) / 架神(DEXCORE) / 昴(Royz) / 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) / and more…※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中▼チケット・1Fスタンディング:8,000円(税込)・2F指定席:10,000円(税込)※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。【オフィシャルSNS(X/Instagram)2次先行予約】受付期間:5月29日(水)12:00〜6月4日(火)23:00https://eplus.jp/20240824spz-sns/※イープラスにてスマチケWEB抽選受付※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)