vistlip、ミュージックビデオ36曲をカウントダウン公開
7月7日に17周年を迎えるvistlipが、記念日までのカウントダウン企画として、過去楽曲のミュージックビデオ36曲を随時フル公開することが発表となった。本日6月1日から7月6日まで1日1曲ずつ、vistlipオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。
◆vistlip 画像
公開されるミュージックビデオは、「Act」(2021年4月28日発表)から「EDY」(2008年4月23日発表／ミニアルバム『Revolver』収録)まで、すでに公開されている「BGM「METAFICTION」」「無音」(アルバム『M.E.T.A.』収録)を除く全36曲だ。
■vistlip 歴代MV全曲配信
配信：6月1日(土)21:00〜7月6日(土) ※毎日21:00公開
VistlipオフィシャルYouTubeチャンネルにて
https://www.youtube.com/c/vistlipofficial
■＜vistlip presents [Party On]＞
w/ 甘い暴力
6月09日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
※ONE MAN LIVE
6月15日(土) 愛知・SPADE BOX
w/ DOGinThePWO
6月16日(日) 愛知・SPADE BOX
※ONE MAN LIVE
詳細：https://www.vistlip.com/posts/ticket/mujzeb
▼チケット
・6/8、6/15公演：6,000円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
・6/9、6/16公演：6,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2024年04月27日(土)
https://eplus.jp/vistlip/
■＜vistlip 17th Anniversary ONE MAN LIVE [Periodical Cicada]＞
▼チケット
前売 7,700円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：6月8日(土)10:00
詳細：https://www.vistlip.com/posts/ticket/flpixp
■海(G) / Yuh(G) Birthday Live
7月20日(土) 東京・Spotify O-WEST
open17:15 / start18:00
▼チケット
<前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【V.I.P. LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：6月1日(土)18:00〜6月9日(日)23:59
https://www.vistlip.net/posts/pages/zobhmu
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：6月15日(土)18:00〜6月19日(水)23:59
https://www.vistlip.com/posts/pages/mevfmh
■＜Yuh(G)バースデーライブ「Butterfly Allure III」＞
7月28日(日) 東京・SHIBUYA THE GAME
open17:30 / start18:00
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【V.I.P. LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：6月1日(土)18:00〜6月9日(日)23:59
https://www.vistlip.net/posts/pages/zobhmu
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：6月15日(土)18:00〜6月19日(水)23:59
https://www.vistlip.com/posts/pages/mevfmh
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