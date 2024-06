バーチャルYouTuber(VTuber)事務所の「ホロライブプロダクション」が1日、米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」とコラボレーション企画を行うことを発表した。VTuberとドジャースのコラボは世界初となる。該当試合は7月5日の午後7時10分(太平洋時間)より開催。当日はダイヤモンドバックス戦が予定されている。



【画像】ほしい…喉から手が出るほどに!ドジャースとコラボした限定トレカ

試合当日はホロライブ人気メンバーの「星街すいせい」「兎田ぺこら」「がうる・ぐら」が試合開始アナウンスやエールビデオを担当。夜のスタジアムを彩るこの日しか見られないコラボドローンショーや、会場内での等身大パネル展示など、野球観戦を盛り上げる様々な企画が実施される。



また3人のメンバーで、ドジャー・スタジアムで恒例となっている7回裏に行われる「Take Me Out to The Ball Game」の歌唱にも参加。会場では限定のコラボグッズも販売される予定。「hololive night」チケットを購入すると、メンバーの「アメリカンベースボール風トレーディングカード」の特典が入手できる。



ホロライブプロダクションの運営・管理などを行うカバー株式会社は3月に、初の海外拠点となる「COVER USA」を北米(カリフォルニア州)に開設。開設当時、代表取締役社長を務める谷郷氏は「『VTuber』という日本発のカルチャーを世界中に浸透させるべくチャレンジしております。昨年も20件以上のアニメコンベンションに出演し、LAでの大型ライブコンサートも実現してまいりました。この度、北米におけるVTuberカルチャーの更なる浸透のために、北米拠点を開設させて頂くこととなりました。北米拠点では現地に根ざしたPRや事業の拡大を進めてまいりたいと考えております。今後、現地の企業様と様々なビジネスでご一緒させて頂くことを楽しみにしております」とコメントを発表している。



(よろず~ニュース編集部)