食後血糖値の上昇抑制も！富士産業 「天の葉健康緑茶」

富士産業は、2024年5月22日から機能性表示食品「天の葉健康緑茶」を販売中です。

機能性表示食品「天の葉健康緑茶」

天の葉健康緑茶

携帯に便利な個包装

品名 :粉末清涼飲料

内容量 :30日分:210g(7g×30本)

品質保持期限 :未開封2年間

保存方法 :高温多湿の場所、直射日光を避けて保存

原材料 :難消化性デキストリン(韓国製造)、

緑茶エキスパウダー(デキストリン、緑茶、オリゴ糖)、

粉末緑茶/ビタミンC

栄養成分(1本(7g)あたり):エネルギー 10.3kcal

たんぱく質 0.07g

脂質 0.02g

炭水化物 6.59g

糖質 1.05g

食物繊維(※難消化性デキストリンも含む) 5.54g

食塩相当量 0〜0.01g

無水カフェイン 0.011g

難消化性デキストリン(食物繊維) 5.0g

1日の目安 :1包

お召し上がり方 :1日1本(7g)をコップ1杯(約120mL)のお湯または

水に溶かして、食事とともにお召し上がりください。

「天の葉健康緑茶」は機能性関与成分である難消化性デキストリンの働きにより、「食後血糖値の上昇抑制」「食後中性脂肪の上昇抑制」「便通改善」の3つの機能をもつ粉末タイプのお茶です。

お茶としての風味にもこだわり、原料の一部には本場静岡県の「本山茶」を採用。

食事と一緒に楽しめる製品で、スティック個包装のため手軽に健康管理を行えます。

■商品特徴

・機能性関与成分「難消化性デキストリン」配合。

食事の糖や脂肪の吸収を穏やかに

難消化性デキストリンの働きにより、食事に含まれる糖や脂肪が、小腸から血液中に吸収されるのを穏やかにします。

その結果として食後の血糖値・中性脂肪の上昇を抑制することができます。

また、ビフィズス菌を増加させることにより、おなかの調子を整え、便通を改善する機能も報告されています。

・日本茶としての美味しさにもこだわり

食事と一緒に飲んでいただくことや、健康管理の一環として継続した摂取をおすすめしているため、原材料を厳選し、「美味しく続けられる」ことにもこだわっています。

冷たい水でもお湯でも、どちらでもサッと溶けお好みに合わせて飲用できます。

特長:

○機能性関与成分:難消化性デキストリン…5.0g

〇届出番号:I551

〇届出表記:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。

難消化性デキストリンは糖の吸収をおだやかにする作用により、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。

また、脂肪の吸収を抑制する作用により、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

さらに、ビフィズス菌を増加させて腸内環境を整えることにより、おなかの調子を整え、便通を改善する機能があることが報告されています。

