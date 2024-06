5月26日に行われたF1第8戦モナコグランプリ決勝で、チェッカーフラッグを振った人物が話題となっている。その大役を務めたのは、サッカーフランス代表選手のFWキリアン・エムバペだ。この予想外の展開に、米スポーツ専門メディアらも注目。ファンは「チェッカーフラッグ担当だったの!?笑」「なんだかワクワクしたよ」などと、SNS上でザワつきを見せた。

Kylian Mbappe waved the chequered flag for Charles Leclerc in Monaco today pic.twitter.com/uIkypMnxEi

- ESPN F1 (@ESPNF1) May 26, 2024