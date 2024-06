「節句のつみき」発売記念！オークヴィレッジ「ものづくりトークイベント」

オークヴィレッジは、ものづくりトークイベントを東京・青山の表参道にある直営店舗「オークヴィレッジ青山」にて2024年6月12日(水)・13日(木)に開催します。

オークヴィレッジは、ものづくりトークイベントを東京・青山の表参道にある直営店舗「オークヴィレッジ青山」にて2024年6月12日(水)・13日(木)に開催!

ものづくりトークイベントは、東京おもちゃ美術館と共同開発した新商品「節句のつみき」の発売を記念したもので、同社の掲げる理念のひとつである「お椀から建物まで」にちなみ、木の小物(玩具)、家具から建築に関する内容です。

■トークイベント1

『建築から考える家具と暮らし』

「お椀から建物まで」の理念を掲げ、小物から家具、木造建築まで木のものづくりを幅広く手掛けるなかでも、建築設計はより具体的にその先の暮らしを創造することにつながり、時には建築の目線から家具を設計することもあります。

同社代表取締役で建築家の上野の視点から、オークヴィレッジの木造建築と家具、暮らしの繋がりについて話されます。

日時:2024年6月12日(水) 15:00〜16:00

会場:オークヴィレッジ青山(東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま1階)

登壇:上野 英二(オークヴィレッジ 代表取締役)

定員:30名

参加:無料(要予約)

■トークイベント2

『木のおもちゃと木育のこれから』

国産材にこだわり健康にも環境にも安心、安全な「木のおもちゃ」をつくり続ける同社と、「おもちゃ」や「遊び」を通して、その土地に伝わる文化を受け継ぎ、育む空間を創出する東京おもちゃ美術館が共に大切にしている「木育」について、東京おもちゃ美術館館長の多田 千尋氏をお招きし、その取り組みなどについてお話しいただきます。

当日は二社で共同開発した、2024年7月1日に発売する新商品「節句のつみき」(販売価格15,400円・税込)をお披露目し、誕生秘話なども交え、これからの木育についてお話しします。

日時:6月13日(木) 16:00〜17:00

会場:オークヴィレッジ青山(東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま1階)

登壇:多田 千尋氏(東京おもちゃ美術館 館長)

佐々木 一弘(オークヴィレッジ 取締役)

定員:30名(要予約)

参加:無料

お申込み先:特設ページのお申込みフォームより申込みできます。

https://www.oakv.co.jp/contact/aoyama_event_form.html

お問合せ先:オークヴィレッジ青山 TEL:03-6447-2581

節句のつみきとは

節句のつみきは、日本に古くから伝わる2つの節句(桃・端午)と、発想力をもとにした「見立て遊び」を合わせた積み木です。節句の時期には置物として飾って楽しみ、そこに込められた想いを語り継ぐ。節句以外の日は積み上げたり、何かの形を創ったり、自由に遊んでいただけます。日本の木のあたたかみやふわっと感じる木の香りが豊かな感性を育みます。

節句のつみき 15,400円(税込)

サイズ :幅26×奥行17×高さ6cm

積木の数 :28ピース

仕上げ :無塗装

セット内容:つみき、毛氈1枚、屏風(裏面は取説)

