全店施工体制の統一化！コムテックス「Kizuku／キズク」

コムテックスはLIXILトーヨーサッシ商事が取り組む「全店施工体制の統一化」実現のため、2024年5月より「Kizuku/キズク」本格運用を開始したことを発表しました。

https://bit.ly/4apum6m

■「全店施工体制の統一化」の経緯

LIXILトーヨーサッシ商事は、アルミ建材・住宅設備機器等の建材卸事業のほか材工販売事業などをおこなっていますが、施工時における下請業者とのコミュニケーションや施工管理体制において大きく以下3点の課題を抱えていました。

(1) 施工依頼や報告に関わるルールが各店舗ごとでバラバラ、管理体制の統一を図りたい。

(2) 受発注業務の履歴管理また遵法対応など、長い目で職人さんの業務負担を減らしたい。

(3) 各店それぞれに異なるツールや連絡手段、報告書ファイル書式を統一し、工事品質、対応力、顧客満足度の向上を図りたい。

これらの課題に対して、全店統一して受発注業務〜施工に関わる連絡・資料受け渡しなど、DX化が進められるよう施工管理部署を起ち上げ、全店管理の円滑化を考慮し利用ツールも統一する目的で施工管理アプリ「Kizuku/キズク」の導入に至りました。

環境準備、社内説明会を実施し、今回2024年5月より本格利用を開始しました。

■まずはアルミ系住宅建材での利用

主にアルミ系の住宅建材の工事管理から運用を開始。

以下の業務にて「Kizuku/キズク」を全店利用しています。

(1) 工事の案件登録

(2) 作業者スケジュールで業者手配

(3) チャットと図書で進捗共有

(4) 工程スタンプと報告書で実績管理

全店施工体制の統一化3STEP

施工管理では (1)作業者スケジュール管理を活用することで施工士への工事依頼や工事日程の確定がスムーズにおこなえるようになり、(2)紙でおこなっていたやりとりをファイルで共有することでペーパーレス化を図りました。

また今後は、受発注業務においても、(3)電子受発注機能で施工費の発注から請求処理の機能を取り入れて、電子帳簿保存法やインボイス制度、建設業法の準拠などにも対応しつつ、下請協力業者にもメリットを感じてもらえる環境改善・DX改善を進めていきたいと考えています。

