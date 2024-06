草津ナウリゾートホテルはプライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室をオープンしました。

草津ナウリゾートホテル「プライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室」

プライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室

ホテル名 : 草津ナウリゾートホテル

所在地 : 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町白根750

アクセス : [交通アクセス]

関越道 練馬IC〜渋川伊香保IC又は

信越道碓井・軽井沢ICから草津温泉/

JR吾妻線 長野原草津口駅よりバスで25分

チェックイン/アウト: 15:00〜/〜10:00

URL :

トップページ

奈良屋グループの草津ナウリゾートホテルはプライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室をオープン!

【新客室の特徴】

■バレルサウナ

バレルサウナにはフィンランドHARAVIA製のサウナヒーターを使用し、山の天然水を使用したセルフロウリュウを楽しめます。

サウナ横には水風呂(9℃〜14℃の山の天然水)が用意されており、サウナ、水風呂を楽しんだ後は標高1,200mの自然の外気浴を堪能できます。

バレルサウナ

■ベッドルーム

新客室タイプは2ベッドルーム、3ベッドルーム、5ベッドルームとペアから小グループ、ファミリーなどまで目的に合わせて選べます。

プライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室

■ディナー&朝食

ディナーは、大人気の和洋中55種類ビュッフェ、上州牛しゃぶしゃぶ/すき焼き会席、本格フランス料理より選択可能。

朝食は、シェフが目の前で作るホテルオムレツが名物、新鮮な野菜料理も豊富で嬉しい和洋ビュッフェを用意。

ビュッフェ

【館内施設】

館内施設も充実しており梅雨時期の旅行も安心。

■施設一覧

・天然の薪で焚火×マシュマロ(毎晩19:00〜21:00)

・室内プール(宿泊者の方は無料で利用できます)

・ウェルカムドリンクラウンジ

・フィットネスジム

・PLAYルーム(卓球、フットボールゲーム)

・エステサロン

・中国料理レストラン(ランチ営業)

・レンタサイクル

・湯畑送迎シャトルバス

焚火×マシュマロ

■お車・送迎バス

駐車場もあるので、お車の心配も必要無し。

湯畑まで無料送迎バスも出ていますので、湯畑散策も気軽に楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 極上の整い体験!草津ナウリゾートホテル「プライベートバレルサウナ×天然温泉露天風呂付客室」 appeared first on Dtimes.