白いとうもろこし「雪やこんコーン」食べ放題！うとさんち「とうもろこし狩り体験」

「うとさんち」は、糖度20度を超える白いとうもろこし「雪やこんコーン」の食べ放題を楽しめる「とうもろこし狩り体験」が2024年6月15日(土)に開始されます。

【開催期間】

2024年6月15日(土)〜9月29日(日)

【営業時間】

10〜11時/11〜12時/12〜13時(※体験時間は45分)

【料金】

《食べ放題プラン》

大人(中学生以上)1600円

小学生1200円 幼児900円(2歳未満無料)(税込)

《お持ち帰りプラン》

大人(中学生以上)1200円

小学生900円 幼児600円(2歳未満無料)(税込)

【申し込み方法】

申し込み専用サイト :

https://select-type.com/rsv/?id=DK957Cepq6g

電話番号 : 090-4484-3256

お問い合わせフォーム:

https://www.utosanchi.jp/contact.php

【場所】

〒899-1131 鹿児島県阿久根市脇本1118

「雪やこんコーン」は昨年メディアに取り上げられ、即日完売となった人気商品。

フルーツを超えるような驚きの甘さで、生のまま味わえます。

■最高糖度24度!フルーツを超える甘さが人気の「雪やこんコーン」

今回「とうもろこし狩り体験」で味わっていただける「雪やこんコーン」の特徴は、なんといっても甘いこと。

一般的なとうもろこしの糖度は16〜18度といわれる中、「雪やこんコーン」は最高糖度24度を記録しました。

これはマンゴーやメロンなどのフルーツの糖度を優に超える甘さです。

とうもろこしというと茹でたり焼いたりするイメージがあるかもしれませんが、「雪やこんコーン」はそのまま生でかじりついて食べられます。

子どもが畑でかぶりつく姿

