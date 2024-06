顔から首までしっかり守る！サイバーネット「つば広帽子」

サイバーネットは、顔から首までしっかり守るUVカット率99%の「つば広帽子」を、2024年5月30日に発売します。

サイバーネット UVカット率99%「つば広帽子」

発売日 : 2024年5月30日

価格 : 3,680円(税込・送料無料)

サイズ : 約55cm〜59cm

カラー : ブラック、カーキー、ネイビーブルー、オフホワイト

販売場所: 楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/cyberplugs/oer-rhat001/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cybernet/oer-rhat.html

「UVカット率99%つば広帽子」詳細:

【商品特徴】

●帽子の内側両サイドに大き目のリボンがあり、そのまま垂らしたりリボンを結んだりコーデに合わせて楽しめます。

●つばの長さが12センチとゆったりしているため顔だけじゃなく首元までしっかり守ります。

●つばの先にはワイヤーが仕込んであり、つばをあげて簡単に視界を確保することができます。

●帽子の内側にあるマジックテープで頭周りのサイズを4〜6センチほど調整できます。

●折り目の跡が残りにくくキレイに折りたたんでバッグに収納できます。

●素材には綿と麻を使用しており肌触りが良く、丸洗いしていつでも清潔に使えます。

