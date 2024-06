しもつけ彩風菓松屋は、一番人気「すもも大福」をはじめ「すいか大福」「チョコバナナ大福」「パイン大福」「キウイ大福」の初夏限定のフルーツ大福 5種を、店頭と通販サイトにて販売中です。

しもつけ彩風菓松屋「初夏限定のフルーツ大福 5種」

しもつけ彩風菓松屋は、一番人気「すもも大福」をはじめ「すいか大福」「チョコバナナ大福」「パイン大福」「キウイ大福」の初夏限定のフルーツ大福 5種を、店頭と通販サイトにて販売中!

通販サイト:

https://saifuuka-matsuya.com/store/item/index.php

■すもも大福

日本で最も栽培されているスモモ「大石早生」を使用。

5月下旬から7月上旬にかけて収穫される完熟したスモモは、鮮紅色の果皮と淡い黄色の果肉が特徴。

ジューシーでさわやかな甘酸っぱさが広がります。

すもも大福

■すいか大福

夏の定番フルーツであるスイカを使用。

もちもちのお餅にシャリシャリとしたスイカの食感が加わり、瑞々しい果汁が楽しめる一品です。

スイカ大福

■チョコバナナ大福

厳選したバナナをチョコレートでコーティングし、白あんとチョコ餅で包みました。

屋台のチョコバナナを思わせる懐かしい美味しさと楽しい食感が特徴です。

チョコバナナ大福

■パイン大福

ジューシーで甘いパイナップルを使用。

一口で南国の風を感じる芳醇な美味しさが口いっぱいに広がります。

和の味わいとパイナップルのフルーティーさが絶妙にマッチします。

パイン大福

■キウイ大福

甘酸っぱいキウイフルーツを使用。

新鮮な果肉を自家製白あんと柔らかなお餅で包み、旬の美味しさを存分に味わえる逸品です。

キウイ大福

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一番人気「すもも大福」も!しもつけ彩風菓松屋「初夏限定のフルーツ大福 5種」 appeared first on Dtimes.