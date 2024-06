高性能電動二輪バイクが日本初上陸！YADEA｢K2・K5」

ハセガワモビリティは、環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献することを目指し、2023年11月ミラノで行われたEICMAで発表されたYADEAの高性能電動二輪バイク「K2」「K5」を表参道ショールームで2024年6月1日より先行展示します。

ハセガワモビリティは、環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献することを目指し、2023年11月ミラノで行われたEICMAで発表されたYADEAの高性能電動二輪バイク「K2」「K5」を表参道ショールームで2024年6月1日先行展示!

また、「K2」の販売は2025年夏以降に予定しています。

「K5」は未定

電動二輪バイクK5について

【10分間の自動車用DC高速充電】

K5は320 V 20 Ahリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載し、ガソリンを満タンにするのと同じくらい素早く充電することができます。

自動車用の超高速直流充電を活用することで、K5はわずか10分でバッテリー容量の80%を充電できます。

タイプ2とCCSコンボ2のEV充電コネクターに対応し、電力への不安が解消されます。

【160km/hのトップスピード、0-100 km/hまで4.9秒で加速】

比類のない電動パワーを解き放つK5は高性能機能を備えています。

40kWのミッドドライブモーターと、最大効率98%の高効率IGBTコントローラーを搭載。

この組み合わせにより、K5は570N-mの最大ホイールトルクを達成し、0-100km/hの加速はわずか4.9秒で、800ccの燃料バイクの性能を上回ります。

さらに、160km/hという驚異的な最高速度も自慢です。

【インテリジェンス体験】

スマートアシスタントは、アプリ・7インチTFTインテリジェントダッシュボード・1080Pダッシュボードカメラで構成され、オールラウンドなインテリジェンス体験を実現

アプリはスマートロック解除、スマートコントロール、GPS追跡、安全性監視、盗難防止対策を提供します。

ダッシュボードはバッテリー状態、コントローラー、タイヤ空気圧と温度、車両診断を網羅します。

ダッシュボードカメラは安定した録画を確実に行い、衝突時には衝撃前後の映像を自動的に保存します。

【正確なハンドリングと安定性】

ボッシュのデュアルABS+TCSシステムにより、正確なハンドリングで卓越したコントロール性を確実にします。

国際的に高い評価を得ているブレンボの高性能キャリパーによって高度なブレーキングが可能になり、カヤバ(KYB)の高性能ショックアブソーバーが安定したサスペンションを提供、スムーズな乗り心地と耐久性を実現します。

この組み合わせは、高速走行や急ブレーキの際にも安定性、安全性、ライダーの自信を保証します。

電動二輪バイクK2について

【高性能なBMSバッテリー搭載】

過充電・過放電を含む40以上の保護機能でバッテリーの劣化や不具合を抑制できる

バッテリー重量は20%軽量かつ走行距離8%増加とエネルギー密度の大幅向上

バッテリー

【高性能なモーター出力】

定格出力 5.5kWhで最大出力11kWを誇る性能

モーター

【充電】

充電は-気温-15°〜55°の環境でも可能で日本の多くの場所で対応することができる

充電口

【スピード&パワー】

最高速度100km/h、登坂能力は20度と走行場所を選ばない

最大航続可能距離は129km

スピード感

【防水力】

IPX7と高い防水性を誇る

防水力

【安心走行】

前照灯は、走行中に120m先を照らすことが出来る優れもので安心な走行に繋がります。

クルーズコントロール機能が搭載されているので、高速道路などで機能を発揮

クルーズコントロール

【レッド・ドット・デザイン賞】

レッド・ドット賞は、優れたデザインと業界に大きな影響を与えた製品を表彰するドイツの賞で世界で最も重要なデザイン賞の1つです。

K2には10kWのミッド・ドライブ・モーターが搭載されており、最高速度は100km/h、0-50km/h加速は4秒です。

バッテリーには、出力を強化してバッテリー寿命を延ばすスマート・エネルギー回収システムが搭載されており、一度充電すると100km以上の走行が可能です。

