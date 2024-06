セリスタは、2024年6月16日(日)に、前田 陽子 先生を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『美容内科とLongevity medicine』を開催します。

セリスタ『美容内科とLongevity medicine』

24-6前田陽子先生_見どころ

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 24 Stage 6

■開催日時 :2024年6月16日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :ZOOMオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『美容内科とLongevity medicine』

前田 陽子 先生

ごきげんクリニック浜田山/院長

一般社団法人日本美容内科学会/理事

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RnbW4ALrS1mypW4jdYfsNQ#/registration

セリスタは、2024年6月16日(日)に、前田 陽子 先生を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『美容内科とLongevity medicine』を開催!

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『美容内科とLongevity medicine』

前田 陽子 先生

ごきげんクリニック浜田山/院長

一般社団法人日本美容内科学会/理事

1) 美容内科とは、Longevity medicineとは

2) これまでのアンチエイジング医学との違い

3) 世界のLongevity medicineを巡る動き

4) 実際の検査や治療

※キーワード:若返り、老化治療、予防医療、Longevity medicine、疾病予防

◇講師紹介◇

前田 陽子 先生

ごきげんクリニック浜田山/院長

一般社団法人日本美容内科学会/理事

《経歴》

1987年静岡県生まれ、2012年浜松医科大学医学部医学科卒業。

沖縄県立南部医療センター・こども医療センターで初期研修、京都府立医科大学放射線科、麗ビューティー皮フ科クリニックでの勤務を経てアメリカリオルダンクリニックリサーチフェローとして留学。

米国先端医療学会(ACAM)キレーション専門医、米国抗加齢医学会(A4M)の専門医(ABAARM)、フェロー(FAAMFM)取得)。

2023年よりLongevity medicineの普及に尽力、Longevity Education HubにてLongevity Medicine Course 101を翻訳。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 前田陽子先生登壇!セリスタ「美容内科とLongevity medicine」 appeared first on Dtimes.