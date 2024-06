ラグジュアリーなアイテムで父の日をお祝い！モンブラン「Happy Father's Dayキャンペーン」

モンブランは、2024年6月1日(土)から6月16日(日)の期間、対象のモンブランブティックにて父の日を祝したHappy Father’s Dayキャンペーンを開催します。

リシュモン ジャパン モンブランは、2024年6月1日(土)から6月16日(日)の期間、対象のモンブランブティックにて父の日を祝したHappy Father’s Dayキャンペーンを開催!

6月16日(日)の父の日には、モンブランのタイムレスなギフトで感謝の気持ちを伝えませんか。

大切な人への想いを綴り、ビジネスの場でも欠かすことのできないエレガントな筆記具、洗練された上質なレザーバッグやスモールレザーグッズ、大切な時間を忘れないための時計など、ラグジュアリーなアイテムが父の日を彩ります。

期間中、税込80,000円以上購入でレザーブックマークが貰えます。

父の日に最適なギフトはこちらから確認してください。

https://www.montblanc.com/ja-jp/gifts/fathers-day-gift-guide

レザーブックマーク

また、旗艦店であるモンブラン 銀座本店では、よりソフトでラグジュアリーなレザーを採用したソフトグレイン カプセルコレクションを取り扱っています。

筆記文化からインスピレーションを得たこのレザーのカプセルコレクションは、ジップの引き手や持ち手など、多くのディテールにペン先の形があしらわれています。

裏地にはリネンブレンドファブリックを使用し、内側のオープンポケットにはエンボス加工のモンブランのマウンテンロゴを採用し、職人技と細部へのこだわりを感じられます。

日本では、モンブラン 銀座本店のみでの取り扱いとなり、本質的なエレガンスと完璧なラインを求める新しい顧客層をターゲットにしています。

モンブラン ソフトグレイン バックパック(エボニー) 381,700円(税込) 銀座本店限定

モンブラン ソフトグレイン ダッフルバッグ(キャラメル) 381,700円(税込) 銀座本店限定

【Happy Father’s Dayキャンペーン対象店舗】

モンブラン 銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、西武池袋本店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店、丸井今井札幌本店、仙台三越店、新潟伊勢丹店、日本橋高島屋店、大丸東京店、東武百貨店池袋店、西武渋谷店、名古屋栄三越店、ジェイアール京都伊勢丹店、あべのハルカス近鉄本店、広島三越店、大丸福岡天神店、モンブラン公式オンラインブティック

