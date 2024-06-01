ÃæÀîæÆ»Ò¡¡Ç¯¼ý£²²¯Ä¶¤Î²øÊóÆ»¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡¼¡ª¡×¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ÎàÀÖÍç¡¹»ö¾ðá¹ðÇò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬£±Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¥Þ¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÇ¯¼ý¤Ï£²²¯±ß±Û¤¨¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡¼¡ª¡×¤È°ì½³¡£Æ±¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¤Ç£²£°£°Ëü±ß¤Î¥®¥ã¥é¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÊªÈÎ¤Ç¤Á¤ç¤Ó¤Ã¤È¤À¤±¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾å¤¬¡Ë´Ý¤´¤È¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³èÆ°½é´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö£±ËÜ£µËü±ß¡×¤Î¥®¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÈþÍÆ±¡¡¢¥¨¥¹¥Æ¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ï²Î¤¦¤³¤È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Î¹¹ð¼ý±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ê¤É¤«¤é¡Ö·î¼ý£µËü±ß¡×¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ´Á³¤³¤ì°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡Ö´ë¶È°Æ·ï¡×¤Ï¼ý±×¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈæ½Å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¿¹Ë¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢°Æ·ïÊç½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£