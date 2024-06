ももクロ百田夏菜子、ライブBD『Talk With Me Xmas Night ～シンデレラタイム～』のトレーラー＆インナージャケット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■トレーラーには、ピアノ弾き語りやダンスシーンなどを収録!

ももいろクローバーZの百田夏菜子が2023年12月25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催したソロコンサートの模様を収録したライブBlu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』のトレーラー映像が、ももいろクローバーZオフィシャルYouTubeチャンネルにで公開された。

今回公開された映像には、クリスマスを意識した演出や、アンコール衣装含めた4パターンのキュートな衣装、ピアノ弾き語りやダンスシーンなどが盛り込まれ、本ライブの模様をダイジェストで楽しむことができる。

さらにインナージャケット写真と展開写真も公開。インナージャケット写真は、無数の赤いペンライトが客席で光るなか、ピアノを演奏する百田の後ろ姿が映し出された、エレガントなビジュアルとなっている。

また、展開写真では、ブックレットの一部や封入特典の「Talk With Me Xmas Night クリスマスカード」のデザインも公開されている。

その他、商品詳細は特設サイトで。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

ライブBlu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』特設サイト

https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/