£¶·î£±ÆüÊüÁ÷¤ÎËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢
 
¡ØÆÃµí¥¤¥«¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý"¥¤¥«¥³¥í¥Ã¥±¡É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
 
¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹✨
 

¡ú¥¤¥«¥³¥í¥Ã¥±

¡ÚºàÎÁ¡Û

¥±¥ó¥µ¥­¥¤¥«                       Ãæ¥µ¥¤¥º£³ÇÕ

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â                          Âç£²¸Ä

¶Ì¥Í¥®                                Âç£±/£²

ÆÚÈÔ¤­Æù                             £±£²£°£ç

±ö                                      ¾®¤µ¤¸£±/£²

¤³¤·¤ç¤¦                             ¾¯¡¹

¥µ¥é¥ÀÌý                             ¾¯¡¹

 

ÇöÎÏÊ´                                Å¬ÎÌ

Íñ                                      £±¸Ä

¥Ñ¥óÊ´                                Å¬ÎÌ

 

¡Úºî¤êÊý¡Û

­¡¥¤¥«¤ò»«¤­¡¢Èé¤ò¤à¤¯¡£Â­¤ÏÀè¤ò½ü¤¤¤Æ¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë

­¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ë¤«è§¤Ç¤Æ¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÄÙ¤¹

­£¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë

­¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢¶Ì¥Í¥®¤òßÖ¤á¤ë

­¥¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¤éÈÔ¤­Æù¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥¤¥«¤ÎÂ­¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë

­¦¥¤¥«¤ÎÆ¹ÂÎ¤Ë­¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÍ¤á¤Æ¡¢1.5£ã£í¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë

­§ÇöÎÏÊ´¡¢ÍÏ¤­Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¤Æ£±£¸£°¡î¤ÎÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ´°À®

 

 