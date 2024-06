『TGC teen ICHINOSEKI 2024』が2024年6月1日(土)に一関ヒロセユードーム(岩手県一関市)にて開催され、ダンス&ボーカルグループのWATWINGが登場した。

汗いっぱいで「まだまだいけんだろー?」

「はじめまして。WATWINGです。俺らが来たからには盛り上げていくんで、覚悟、お願いします」と、気合い十分の掛け声で登場した6人。1曲目の「YO MA SUNSHINE」では、「一緒にSUNSHINE聞かせてよ!」と投げかけるなど、クールな中にも笑顔になれるような親しみがあり、ぐんぐん引き寄せられる。

2曲目は自己紹介的なナンバー「WATW “ing”」。「俺たちの名前覚えて帰ってくれよな」「コールマイネーム、WATWING、WATWING…」とお茶目に客席に呼びかけるメンバーたち。歌もダンスもとにかく迫力満点。入れ替わりで1人1人の見せ場があり、それぞれの実力の高さを見せつけた。

3曲目の「Let’s get on the beat」はハイテンションで楽しい1曲。メンバーは額を汗でいっぱいにしながら、「まだまだいけんだろー?」「みなさん笑顔で楽しんで!」と口々に呼びかける。メンバー自身の楽しそうな様子にも引き込まれ、会場のボルテージが爆上がりするのが伝わってきた。

「タオルでもなんでもいいから、ぶん回して、ひとつになっていきましょう!」と八村の声で始まった1曲「HERO」では、メンバーから、抑えきれないような様子で音楽のパワーが噴出。オンラインでステージを見守るファンのコメント欄には「すごいぶっ飛ばしてる」「テンション爆上がり」「最高!」の文字が並んでいた。曲のラストには、6人が輪になってタオルをぶんぶんと勢い良く振り回す姿も。

お互いに肩を組むなど、言葉がなくても通じ合えるメンバー間の絆も見せつけながら、音楽は楽しむものなんだと体感させてくれたステージ。最後は「ありがと〜!」と、すべてを出し切ったように爽やかな笑顔を見せていた。

多彩な才能を持つ6人組グループ

WATWING(ワトウィン)は、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループとして2021年にメジャーデビュー。メンバーは郄橋颯、福澤希空、桑山隆太、八村倫太郎、鈴木曉、古幡亮の6人。多彩な才能を持ち、アーティストとして自ら作詞・作曲・振付を手掛けることがあるほか、俳優やタレントとしても活動。存在感のあるパフォーマンス力と個性あふれるキャラクターでファンが急増している。2024年2月に初の日本武道館公演を開催し、SOLD OUT。8月からは初の全国ホールツアーを開催予定。

セットリスト

1.「YO MA SUNSHINE」

2.「WATW “ing”」

3.「Let’s get on the beat」

4.「HERO」

テーマは“Shine(シャイン)”

『TGC teen ICHINOSEKI 2024』のテーマは“Shine(シャイン)”。

東北初の世界文化遺産「平泉」の玄関口であり、市内には岩手、宮城、秋田の3県にまたがり、秋の紅葉は“神の絨毯”とも称される名峰「栗駒山」、国の史跡名勝天然記念物に指定され、日本百景のひとつにも数えられる「猊鼻渓」や「厳美渓」をはじめとする名勝地、そして一関温泉郷など、様々な観光地を有する一関市。

一関市と『TGC teen』は、次世代を担うティーンが故郷の魅力を再発見し、自分自身の故郷に誇りを持つことができるようになることを目指している。また、シビックプライドを胸に、輝かしい未来を描くことができるようなイベントの開催を目標としている。

『TGC teen』ならではのポップでガーリーな今回のキービジュアルは、ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしながら、多様な文化や価値観に触れてきた経験から生み出される独特の世界観が大きな魅力で、各界からのラブコールが殺到している人気デザイナーEsther Kim(エスター・キム)氏により制作された。

イベント概要

【TGC teen ICHINOSEKI 2024】

●日時

2024年6月1日(土) 開場 12:00 開演 14:00 終演 17:30(予定)

●会場

一関ヒロセユードーム

●モデル

あいさ、あみか(フォーエイト48)、伊藤愛依海、⼩國舞⽻、おさき、折⽥涼夏、梶原叶渚、北⾥琉、⿊江こはる、さくら、佐藤不⼆⼦、佐藤和奏、瀬⼾ももあ、せらぴー(⼟屋惺来)、代⽥萌花、⾼梨優佳、⽥仲埜愛、寺島季咲、中島結⾳、ななみ、桧⼭ありす、平松想乃、古澤⾥紗、本⽥紗来、本望あやか、増⽥彩乃、みお(JCミスコン2023)、実熊瑠琉、みとゆな、宮城弥⽣、宮迫翠⽉、みりちゃむ、向井怜⾐、ゆいちゃみ、⽶澤りあ(⼥⼦⾼⽣ミスコン2023)、りんか、わたげ 他 ※50⾳順

●ゲスト

伊藤航、今井暖⼤、植野花道(男⼦⾼⽣ミスターコン2023)、久保⽥海⽻、コノリリ、佐藤璃果(乃⽊坂46)、⽵内琉⽃(男⼦中学⽣ミスターコン2023)、忠村太陽、⾕⽥ラナ、忠⽝⽴ハチ⾼、とうあ、Bao、⼋村倫太郎(WATWING)、PKA、ヒヨごん、福澤希空(WATWING)、松本⼀彩、望蘭、むくえな、村重杏奈、もーりーしゅーと、⼭下幸輝、吉⽥叡史、RUI(iScream) 他 ※50⾳順

●アーティスト

Ayumu Imazu、WOLF HOWL HARMONY、XY、BUDDiiS、むくえな、WATWING ※50⾳順

●オープニングアクト

衛星とカラテア

●MC

くれいじーまぐねっと、⾕尻萌 ※50⾳順

●スペシャルステージ

今⽇、好きになりました。、JCミスコン2024、JJ、⼥⼦⾼⽣ミスコン2024、男⼦⾼⽣ミスターコン2024、男⼦中学⽣ミスターコン2024 他 ※50⾳順

●公式サイト

『TGC teen ICHINOSEKI 2024』公式サイト