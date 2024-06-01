ñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Î±£¤·Ì£¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡ª¡¡¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¤Î»Â¿·¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¤Î¡Öñ»Ò¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±£¤·Ì£¤Ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡×¤¬»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Otafuku_s¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹á¿ÉÎÁ¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤êÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤½¤¦¡£¤ª²È¤Çñ»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±£¤·Ì£¤Ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢ñ»Ò¤Î¥ì¥·¥Ô
¢¦ºàÎÁ(4¿ÍÊ¬)
¡¦¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡Ä30g
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä120g
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä150g
¡¦¥Ë¥é¡Ä30g
¡¦ñ»Ò¤ÎÈé¡Ä28Ëç
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡Ä1ÊÒ
¡¦À¸Õª(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡Ä5g
¡¦±ö(±ö¤â¤ßÍÑ)¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦Ìý¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¿å¡ÄÅ¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¥Ë¥é¤Ï5mmÉý¤ËÀÚ¤Ã¤Æ±ö¤â¤ß¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¡¢¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢À¸Õª¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç´¤êµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý¤ë¡£
£¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ë¥é¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤Èé¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó°ìÇÕ¤Î¶ñºà¤ò¤Î¤»¤ÆÊñ¤à¡£
¥¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò¤Ò¤¡¢ñ»Ò¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¦ÄìÌÌ¤Ë¾¯¤·¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
§¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¨¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿ñ»Ò¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö¡Ê¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¤Ï¡Ë½Õ´¬¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¡¡¸ø¼°X¡¿¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹Æþ¤êñ»Ò