9月18日にデビュー5周年を迎えるSARD UNDERGROUNDが、2ndオリジナルフルアルバム『涙色で』と7thシングル「夢で逢いましょう」を8月21日に二作同時リリースすることが発表となった。デビューを目指してレッスンを受ける中でZARDの作品に触れ、その世界に共鳴したメンバーが、ZARDのプロデューサーでありBeing Groupの創設者である長戸大幸プロデューサーに見出され、“ZARDの作品を後世に伝えていってくれる存在”として、“ZARD”の“Z”を反転させて活動スタートしたSARD UNDERGROUNDが、2024年、デビュー5周年アニーバーサリーイヤーを本格スタートさせる。

■2ndオリジナルアルバム『涙色で』

2024年8月21日(水)発売

【PREMIUM EDITION (CD+LIVE Blu-ray)】

GZCA-5324 ¥8,800(税込)

※初回出荷生産分のみ特別仕様

・ロングボックス&ダブルジャケット仕様パッケージ

・5th Anniversary SPECIAL BIOGRAPHY封入(動画視聴QR付)

・特別年表[H655mm×W145mm]でデビュー5年を振り返る

【通常盤(CD)】

GZCA-5325 ¥3,300(税込)

▼CD収録曲 ※PREMIUM EDITION/通常盤共通

・涙色で (新曲)

・夢で逢いましょう (7th SG)

・卒業式 (5th SG)

・その結婚、正気ですか? (Digital SG)

・役者犬のうた (6th SG)

他、全11曲収録

▼ライブBlu-ray ※PREMIUM EDITIONのみ

<LIVE TOUR 2023 [hold me, my friend]> at Zepp Osaka Bayside

※2023年開催の4周年記念ライブ全曲完全収録

※約120分収録

01. 揺れる想い [tribute2023]

02. 息もできない

03.心を開いて

04. Top Secret

05. 瞳閉じて

06. その結婚、正気ですか?

07. Oh my love

08. 悲しいほど貴方が好き

09. 恋が待ち伏せしてた午後

10. かけがえのないもの

11. Blue tears

12. 翼を広げて

13. 役者犬のうた

14. イチゴジャム

15. 黒い薔薇

16. 君がいない

17. 空っぽの心

18.愛は暗闇の中で

19. 負けないで

encore

20. Today is another day

21. マイ フレンド

■7thシングル「夢で逢いましょう」

2024年8月21日(水)発売

【タイアップ盤(CD+グッズ)】

GZCA-7193 ¥1,320(税込)

1. 夢で逢いましょう

作詞:神野友亜 作・編曲:小澤正澄

2. 少女の頃に戻ったみたいに [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:大野愛果

3. 夢で逢いましょう off vocal

4. 少女の頃に戻ったみたいに [tribute 2024] off vocal

【通常盤(CDのみ)】

GZCA-4156 ¥1,320(税込)

1. 夢で逢いましょう

作詞:神野友亜 作・編曲:小澤正澄

2. 突然 [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎

3. 愛は暗闇の中で [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:栗林誠一郎

4. 夢で逢いましょう off vocal

5. 突然 [tribute 2024] off vocal

6. 愛は暗闇の中で[tribute 2024] off vocal

■初の全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE 2024>

9月07日(土) 福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

9月14日(土) 宮城・仙台PIT

9月16日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

9月20日(金) 愛知・ダイアモンドホール

9月22日(日) 大阪・Zepp Namba

1月にはYouTubeにサブチャンネルを立ち上げてバラエティに挑戦したほか、『東京オートサロン』のライブイベントにて約3千人の観客を魅了した。3月20日リリースのアルバム『ZARD tribute Best Selection』にはZARD名曲カバー14曲を収録し、発売記念ミニライブイベントを全国各地で開催した。4月からはアニメ『名探偵コナン』主題歌担当アーティストによる合同イベントにも参加、5月4日には自身初のお台場野外ワンマンライブを開催。そして、9月開催が発表されている自身初の全国ツアーに期待が高まる中、そのツアー直前にリリースされるのがフルアルバム『涙色で』とシングル「夢で逢いましょう」となる。オリジナルフルアルバムとしては3年ぶりの『涙色で』には、爽やかで切ない「卒業式」、ポジティヴソング「その結婚、正気ですか?」、レトロチックなROCK POPナンバーの表題曲「涙色で」、アルバム同発シングル「夢で逢いましょう」をはじめとする全11曲を収録。神野友亜(Vo)が11曲中10曲の作詞を手掛けたほか、杉岡泉美(B)、坂本ひろ美(Key)は一部コーラスにも参加した。リリース形態は、アルバムとライブBlu-rayの特別パッケージによるPREMIUM EDITIONと、通常盤の2種類。PREMIUM EDITIONのライブBlu-rayには2023年開催の4周年記念ライブ<LIVE TOUR 2023 [hold me, my friend]>が全曲完全収録される。また、同時発売となる7thシングル「夢で逢いましょう」は、憂愁を感じる美メロディーにのせて、誰かを深く想う気持ちが繊細に綴られたミディアムバラードだ。アニメタイアップも進行中とのことで、タイアップ盤と通常盤の2種類がリリースされる。