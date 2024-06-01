[6.1 J2第18節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 14 中野嘉大

MF 15 伊藤翔

MF 34 小倉陽太

FW 38 高橋利樹

控え

GK 40 遠藤雅己

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

DF 22 岩武克弥

MF 7 井上潮音

FW 9 櫻川ソロモン

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 21 パク・ゴヌ

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 49 黒川雷平

MF 6 谷岡昌

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

FW 11 藤原悠汰

FW 27 舩橋京汰

FW 40 曽田一騎

監督

石丸清隆