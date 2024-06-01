横浜FCvs愛媛 スタメン発表
[6.1 J2第18節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 15 伊藤翔
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 7 井上潮音
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
MF 6 谷岡昌
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
FW 11 藤原悠汰
FW 27 舩橋京汰
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 15 伊藤翔
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 7 井上潮音
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
MF 6 谷岡昌
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
FW 11 藤原悠汰
FW 27 舩橋京汰
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆