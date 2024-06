◆WATWING、新衣装で登場

【モデルプレス=2024/06/01】ダンスボーカルグループ・WATWING(ワトウィン)が1日、岩⼿県・⼀関市総合体育館ユードームにて開催された「TGC teen ICHINOSEKI 2024」に出演した。アーティスト写真をファン投票によって決めていた同グループ。メインアー写とサブアー写が決定したが、「イベントや番組ごとに、どちらのアー写が使用されるかはお楽しみ!!」と伝えており、今回はメインアー写として発表されていた1枚が使用されていた。そしてアー写で着用していた新しい衣装姿をお披露目した。

◆「TGC teen ICHINOSEKI 2024」テーマは「Shine」

◆セットリスト

八村倫太郎が「俺らが来たからには一番盛り上げて帰っていくんでよろしくお願いします!」といい、気合いたっぷりに登場した同グループ。「YO MA SUNSHINE」の掛け声で観客を煽り、一気に盛り上げた。続く自己紹介ソング「WATW“ing”」で自身をアピール。「Let’ s get on the beat」「HERO」と続けてパフォーマンスし、「一番盛り上げて帰っていく」と言ったように会場のボルテージを上げたままステージを後にした。「TGC teen ICHINOSEKI」は、東京ガールズコレクションがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」初の地⽅創⽣プロジェクトとして、2023年に岩⼿県⼀関市にて初開催。2年連続2回⽬の開催を迎える今回のテーマは「Shine」で、次世代を担うティーンが故郷の輝く魅⼒を再発⾒し、シビックプライドを胸に、輝く未来の⾃分を描けるきっかけとなれるようにという願いが込められている。ステージには乃木坂46佐藤璃果、山下幸輝、とうあ、村重杏奈らが集結し、BUDDiiS、むくえならがライブパフォーマンスを披露。MCは⾕尻萌とくれいじーまぐねっとが務める。(modelpress編集部)M1.YO MA SUNSHINEM2.WATW“ing”M3.Let’ s get on the beatM4.HERO【Not Sponsored 記事】