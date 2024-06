1日、明治安田J3リーグ第15節の2試合が各地で行われた。リーグ戦いまだ1敗で首位を走る大宮アルディージャ(勝ち点33)は、9位AC長野パルセイロ(勝ち点20)とホームで対戦。大宮は15分、相手のクリアボールに反応した小島幹敏が抑えのきいた強烈なシュートを決めたが、その7分後に浮田健誠のヘディング弾を許し、すぐに追いつかれる。1-1で後半に入ると、大宮が立ち上がりに勝ち越す。左サイドから泉柊椰がドリブルで切り込み、最後は石川俊輝が押し込んだ。

さらに、58分にアルトゥール・シルバがヘディングで決めると、69分には再びアルトゥール・シルバがミドルシュートからゴール。大宮がホームで4-1の大勝を挙げ、2連勝とした。10位の松本山雅FC(勝ち点20)は、勝ち点で並ぶ11位FC今治(勝ち点20)とのホームゲーム。9分、カウンターから仕掛けた松本は、村越凱光が左足で流し込んで先制点を得る。対する今治は31分、左からのクロスがファーまで流れ、マルクス・ヴィニシウスが同点弾をゲット。1-1のスコアでハーフタイムに突入する。次の1点を奪ったのは70分の今治。FKが一度跳ね返されるも、ゴール前の混戦から最後は日野友貴がボレーシュート。逆転に成功したアウェイチームがGKセランテスの活躍もあって逃げ切り、暫定3位まで順位を上げた。◆明治安田J3第15節6/1(土)大宮アルディージャ 4-1 AC長野パルセイロ松本山雅FC 1-2 FC今治6/2(日)《14:00》SC相模原 vs いわてグルージャ盛岡福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐アスルクラロ沼津 vs カターレ富山ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢Y.S.C.C.横浜 vs テゲバジャーロ宮崎《16:00》FC大阪 vs 奈良クラブ《19:00》FC岐阜 vs FC琉球