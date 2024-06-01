1日、東京競馬場で行われたアハルテケステークス(3歳上・オープン・ダ1600m)は、後方追走から直線での激しい競り合いを制した北村友一騎手騎乗の7番人気ビヨンドザファザー(牡5、栗東・藤岡健一厩舎)が、ゴール前で猛然と追い上げてきた5番人気タマモロック(牡4、美浦・伊藤圭三厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒4(良)。

さらにクビ差の3着に3番人気アクションプラン(牡4、美浦・池上昌和厩舎)が入った。なお、1番人気ユティタム(牡4、栗東・須貝尚介厩舎)は10着に、2番人気イーグルノワール(牡3、栗東・音無秀孝厩舎)は12着に終わった。

勝ったビヨンドザファザーは、父Curlin、母ガリレオズソング、その父Galileoという血統。オープンではなかなか結果が出なかったが、相性の良い東京ダート1600mで勝ち星を掴んだ。

【勝ち馬プロフィール】

◆ビヨンドザファザー(牡5)

騎手:北村友一

厩舎:栗東・藤岡健一

父:Curlin

母:ガリレオズソング

母の父:Galileo

馬主:スリーエイチレーシング

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 ビヨンドザファザー 7人気

2着 タマモロック 5人気

3着 アクションプラン 3人気

4着 パライバトルマリン 9人気

5着 ケイアイシェルビー 8人気

6着 ジャスパーゴールド 13人気

7着 キタノリューオー 10人気

8着 ゴーゴーユタカ 12人気

9着 レオノーレ 4人気

10着 ユティタム 1人気

11着 ディパッセ 14人気

12着 イーグルノワール 2人気

13着 ハギノアトラス 15人気

14着 サンライズジーク 11人気

15着 アスクドゥラメンテ 6人気