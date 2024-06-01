アハルテケSを制したビヨンドザファザー(撮影：小金井邦祥)

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　1日、東京競馬場で行われたアハルテケステークス(3歳上・オープン・ダ1600m)は、後方追走から直線での激しい競り合いを制した北村友一騎手騎乗の7番人気ビヨンドザファザー(牡5、栗東・藤岡健一厩舎)が、ゴール前で猛然と追い上げてきた5番人気タマモロック(牡4、美浦・伊藤圭三厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒4(良)。

　さらにクビ差の3着に3番人気アクションプラン(牡4、美浦・池上昌和厩舎)が入った。なお、1番人気ユティタム(牡4、栗東・須貝尚介厩舎)は10着に、2番人気イーグルノワール(牡3、栗東・音無秀孝厩舎)は12着に終わった。

　勝ったビヨンドザファザーは、父Curlin、母ガリレオズソング、その父Galileoという血統。オープンではなかなか結果が出なかったが、相性の良い東京ダート1600mで勝ち星を掴んだ。

【勝ち馬プロフィール】
◆ビヨンドザファザー(牡5)
騎手:北村友一
厩舎:栗東・藤岡健一
父:Curlin
母:ガリレオズソング
母の父:Galileo
馬主:スリーエイチレーシング
生産者:下河辺牧場

【全着順】
1着　ビヨンドザファザー　7人気
2着　タマモロック　5人気
3着　アクションプラン　3人気
4着　パライバトルマリン　9人気
5着　ケイアイシェルビー　8人気
6着　ジャスパーゴールド　13人気
7着　キタノリューオー　10人気
8着　ゴーゴーユタカ　12人気
9着　レオノーレ　4人気
10着　ユティタム　1人気
11着　ディパッセ　14人気
12着　イーグルノワール　2人気
13着　ハギノアトラス　15人気
14着　サンライズジーク　11人気
15着　アスクドゥラメンテ　6人気