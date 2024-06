数々のマーベル作品に登場するヒーローのなかでも、高校生として学校に通いつつ「スパイダーマン」としてヒーロー活動する姿が特徴的なピーター・パーカー。

若さゆえの壁や葛藤とぶつかりながらもヒーローとして成長する姿は人気を集め、世界中のファンから愛されるキャラクターとなりました。

そんな「スパイダーマン」を演じる人気俳優トム・ホランドの誕生日は6月1日。

28歳となる彼の誕生日を機に、トム・ホランドが演じる「スパイダーマン」がアベンジャーズの一員として活躍してきた輝かしい戦歴を振り返ります!

トム・ホランドが演じるマーベル「スパイダーマン」の活躍ぶりをおさらい

数々のヒット作を送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきたマーベル・スタジオ。

“アベンジャーズ”を生み出してきたMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)は、映画・ドラマシリーズを問わずさまざまな作品が作られ、ディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)にて配信中です!

世界中で絶大な人気を誇るヒーローたちが肩を並べるマーベル作品の中でも、普通の高校生として生活しながら「スパイダーマン」となって活躍するピーター・パーカーは、葛藤しながらも成長するヒーローとして人気を集めています。

そんなピーター・パーカーを演じるのは、「トムホ」の愛称でも親しまれるトム・ホランド。

2016年の『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でマーベル作品に初登場して以降、2017年には英国アカデミー賞のライジング・スター賞を史上最年少で受賞しました☆

2017年の『スパイダーマン:ホームカミング』では、史上最年少でMCU 映画の主演を演じて大ヒットを飾り、<ピーター・パーカー=スパイダーマン>というキャラクターは彼の役者人生を大きく左右する存在です。

着々とスターへの道を駆け抜けてきたトム・ホランドのお茶目でおしゃべりな性格は、まるでピーター・パーカーのようで、その可愛さから世界中が虜になっています!

トム・ホランド自身も「スパイダーマン」に対して並々ならぬ愛情を抱き、海外メディアDEADLINE に対して「僕はずっとスパイダーマン映画に出たいと思っているよ。僕の人生とキャリアはスパイダーマンのおかげで成り立っている。ずっと演じていたいよ」と語るほど。

さらに、トム・ホランドは作品の“ネタバレ”をうっかり漏らしてしまうことでもお馴染みで、SNSでの生配信や舞台挨拶など様々な場で重大なネタバレをしたことも。

「ネタバレ王子」としても親しまれ、世界中のファンから愛されるトム・ホランドが2024年6月1日に28歳の誕生日を迎えるのを機に、彼の活躍を振り返ります!

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)

トム・ホランド演じる「スパイダーマン」のデビュー作となったマーベル作品は、2016年の映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』

「キャプテン・アメリカ」の相棒バッキー・バーンズこと「ウィンター・ソルジャー」に殺人容疑がかかり、彼の無罪をかけたアベンジャーズの対立が描かれた作品です!

スパイダーマン&ブラックパンサー初登場!マーベル映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』作品紹介 スパイダーマン&ブラックパンサー初登場!マーベル映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』作品紹介 続きを見る

トム・ホランドは、本作にて「アイアンマン」ことトニー・スタークにスカウトされるピーター・パーカー役を演じ、空港での大乱戦に「スパイダーマン」として助っ人登場。

初対面となる「キャプテン・アメリカ」に対して、敵対関係でありながらもファンであると告げるなど、お茶面な一面も見せつつ強烈な一撃を食らわせます。

そして「ファルコン」や「ウィンター・ソルジャー」を相手に善戦し、巨大化したアントマンを糸で縛り上げ身動きをとれなくさせるなど、チームに貢献。

デビュー作から輝かしい活躍ぶりを見せ、マーベル作品での初登場を飾りました☆

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』で「スパイダーマン」演じた当時、トム・ホランドの年齢はなんと19歳。

半年間のオーディションを経て見事に役を射止め、本作を機に世界中から熱い視線が注がれるようになりました!

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)

デビュー作となった『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』では助っ人扱いでしたが、2018年の映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』にて正式にアベンジャーズとして認められる展開を迎えます。

ヒーローたちのオールスター競演!マーベル映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』作品紹介 ヒーローたちのオールスター競演!マーベル映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』作品紹介 続きを見る

課外授業へ向かうスクールバスに乗っていたピーター・パーカーは危険を察知し、ニューヨークで戦いを繰り広げる「アイアンマン」や「ドクター・ストレンジ」らの元に参戦。

敵陣の宇宙船に引き寄せられる「ドクター・ストレンジ」を助けるべく自身も乗り込み、絶体絶命の「ドクター・ストレンジ」を「アイアンマン」とともに助け出すことに成功します☆

これまでは若さを理由に戦いの第一線へ参加することを、トニー・スタークから止められていたピーター・パーカー。

しかし、本作では「坊や、アベンジャーズだ」と言葉をかけられ、正式にアベンジャーズの一員に認められます!

その後、アベンジャーズ最凶の敵「サノス」との交戦では仲間と協力して動きを止めることに成功するも、あと一歩のところで逃げられてしまう展開に!

そして「サノス」の“指パッチン”により、「トニー・スターク」の腕の中で、塵となって消えてしまいます。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)

アベンジャーズの尽力により塵と化したメンバーが復活し、「サノス」率いる軍勢との最終決戦に、他の仲間とともに駆け付けたピーター・パーカー。

大乱闘を繰り広げる中、師であったトニー・スタークと感動の再会を果たします☆

マーベル映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』作品紹介/あらすじ・キャスト マーベル映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』作品紹介/あらすじ・キャスト 続きを見る

普段のようにおしゃべりなピーター・パーカーをトニー・スタークが抱き寄せる姿は、世界中のファンの涙を誘いました。

そして、6つのインフィニティ・ストーンが埋められた装置を「ブラックパンサー」から託される「スパイダーマン」

アベンジャーズの面々に助けられながらも敵から守り、応戦に駆け付けた「キャプテン・マーベル」へと託します!

「サノス」との最終決戦には見事に打ち勝ちますが、トニー・スタークは瀕死となり、彼に駆け寄った「ピーター・パーカー」が最期を看取りました。

スパイダーマンを導くアベンジャーズメンバーとのタッグも魅力

アベンジャーズの一員として大活躍してきた「スパイダーマン」ですが、メンターとして彼を導くアベンジャーズメンバーとのタッグ関係も魅力に拍車をかけています!

2017年の『スパイダーマン:ホームカミング』では、「アイアンマン」ことトニー・スタークがピーター・パーカーのメンターに。

MCUにクロスオーバーする高校生ヒーロー誕生!マーベル映画『スパイダーマン:ホームカミング』作品紹介 MCUにクロスオーバーする高校生ヒーロー誕生!マーベル映画『スパイダーマン:ホームカミング』作品紹介 続きを見る

「スパイダーマン」の人気に火が付き、学校で調子にのるピーター・パーカーから、トニー・スタークはスパイダースーツを没収。

自身の力を過信するピーター・パーカーにブレーキをかけたりと、“ヒーローとしての責任”を教え、熱い師弟関係を築き上げました☆

「サノス」との最終決戦でトニー・スタークを亡くしたあと、2019年の『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』にてピーター・パーカーのメンター的存在となったのはニック・フューリー。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』後を描くフェイズ3ラスト作品!マーベル映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』作品紹介 『アベンジャーズ/エンドゲーム』後を描くフェイズ3ラスト作品!マーベル映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』作品紹介 続きを見る

高校生の自由奔放さに手を焼きながらも、亡きトニー・スタークからの預かり物を届けたり、ヒーローとしての再活動のきっかけを与えたりとピーター・パーカーの心身を支えます。

そして2021年の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』では、最強魔術師「ドクター・ストレンジ」との関係も見逃せません!

過去シリーズのヴィランが集結!マーベル映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』 過去シリーズのヴィランが集結!マーベル映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』 続きを見る

前作で「スパイダーマン」としての正体がバレてしまったピーター・パーカーのため、人々の記憶を操る魔術を使うも事件が勃発。

最終的にピーター・パーカーは、愛する彼女や親友など“ピーターのことを知る全員がその記憶を失くしてしまう”という条件で事態の解決を図ります。

「ドクター・ストレンジ」は彼の苦渋の決断に寄り添い、魔術を決行しました。

作品ごとに登場するアベンジャーズキャラクターとピーター・パーカーとのアツい師弟関係も、注目すべきポイントです☆

完璧ではなく、高校生としての等身大な姿を持ち合わせているからこそヒーローとして人間として成長する姿が愛されてきたピーター・パーカー。

そんなキャラクターと共に、世界中で人気を集める役者となったトム・ホランドが、6月1日に28 歳の誕生日を迎えます。

彼の誕生日をきっかけに登場作を鑑賞すれば、魅力の虜になってしまいそう☆

「スパイダーマン」が登場する各作品はそれぞれ、ディズニープラスで見放題独占配信中です!

