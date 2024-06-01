6月1日、京都競馬場で行われた11R・鳴尾記念（G3・3歳上オープン・芝2000m）は、岩田望来騎乗の1番人気、ヨーホーレイク（牡6・栗東・友道康夫）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のボッケリーニ（牡8・栗東・池江泰寿）、3着に5番人気のエアサージュ（牡6・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:57.2（良）。

3番人気で田口貫太騎乗、ニホンピロキーフ（牡4・栗東・大橋勇樹）は、12着敗退。

ディープインパクト産駒

岩田望来騎乗、ヨーホーレイクが約2年5ヶ月ぶりの嬉しい勝利で重賞2勝目をマークした。道中は好位インでロスなく末脚を温存すると、直線ではうまく外へ持ち出して差し脚を伸ばした。ゴール前では同じ勝負服のボッケリーニが迫ったものの、アタマ差凌いでゴールした。

ヨーホーレイク 10戦4勝

（牡6・栗東・友道康夫）

父：ディープインパクト

母：クロウキャニオン

母父：フレンチデピュティ

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ヨーホーレイク 岩田望来

2着 ボッケリーニ J.モレイラ

3着 エアサージュ 松山弘平

4着 ヤマニンサンパ 団野大成

5着 ディープモンスター 浜中俊

6着 カラテ 高杉吏麒

7着 バビット 和田竜二

8着 スカーフェイス 松若風馬

9着 アリストテレス 横山典弘

10着 フォワードアゲン 藤岡佑介

11着 ホウオウアマゾン 坂井瑠星

12着 ニホンピロキーフ 田口貫太

13着 アウスヴァール 古川吉洋

競走除外 ロードデルレイ 川田将雅