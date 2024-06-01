[6.1 J1第17節](埼玉)

※16:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 28 アレクサンダー・ショルツ

MF 3 伊藤敦樹

MF 6 岩尾憲

MF 25 安居海渡

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 17 オラ・ソルバッケン

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 2 酒井宏樹

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 10 中島翔哉

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 21 大久保智明

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 19 初瀬亮

DF 24 酒井高徳

MF 6 扇原貴宏

MF 18 井出遥也

MF 96 山口蛍

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 22 佐々木大樹

控え

GK 39 高山汐生

DF 15 本多勇喜

DF 23 広瀬陸斗

DF 81 菊池流帆

MF 7 井手口陽介

FW 9 宮代大聖

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行