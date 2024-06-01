浦和vs神戸 スタメン発表
[6.1 J1第17節](埼玉)
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 96 山口蛍
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 39 高山汐生
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 81 菊池流帆
MF 7 井手口陽介
FW 9 宮代大聖
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 96 山口蛍
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 39 高山汐生
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 81 菊池流帆
MF 7 井手口陽介
FW 9 宮代大聖
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行