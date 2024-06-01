【PHOTO】ビョン・ウソク＆SEVENTEENら、映画「ワンダーランド」VIP試写会に出席
31日午後、ソウルメガボックスCOEXで映画「ワンダーランド」のVIP試写会が行われ、ビョン・ウソク、SEVENTEENのホシ、S.COUPS、スングァン、THE BOYZのヨンフン、ニュー、キュー、チュ・ハンニョン、ジニョン、クァク・ドンヨン、AB6IXのイ・デフィ、イ・ジュンギ、イム・シワン、ヨ・ジング、コ・ギョンピョ、キム・ゴヌ、ホン・ジョンヒョン、イ・ジョンウォン、イ・スンチョル、ホ・ヒョンギュ、ソ・ヒョヌ、タン・ジュンサン、チョン・ヒョンギュらが出席した。
韓国で6月5日に公開される同作は、死んだ人を人工知能で復元するビデオ通話サービス“ワンダーランド”を通じて、愛する人と再会する物語を描いた作品で、ペ・スジとパク・ボゴム、タン・ウェイらが出演する。
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・ペ・スジ＆パク・ボゴム、恋人役で再会！映画「ワンダーランド」タン・ウェイら豪華共演に期待
韓国で6月5日に公開される同作は、死んだ人を人工知能で復元するビデオ通話サービス“ワンダーランド”を通じて、愛する人と再会する物語を描いた作品で、ペ・スジとパク・ボゴム、タン・ウェイらが出演する。
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