キャンペーン：「NANLITE」「BENRO」の対象製品が最大35％OFF 6月4日（火）からの「楽天スーパーSALE」で
NANLITE FS-300B
NANLITEブランドの製品などを取り扱う楽天市場のVANLINKS SHOPが、6月4日（火）から始まる「楽天スーパーSALE」への参加を表明している。対象製品を割引価格で販売する。
撮影用LEDのNANLITEや、三脚・雲台のBENROの製品が対象に選ばれている。割引率は最大35%。
セール名
楽天スーパーSALE
開催期間
2024年6月4日（火）20時00分～6月11日（火）1時59分
対象製品
NANLITE FSシリーズ 撮影用ライトFS-60B：28,600円→22,308円（22%） FS-200B：58,300円→45,474円（20%） FS-300B：59,400円→47,520円（20%）
NANLITE FCシリーズ 撮影用ライトFC-300B：79,200円→61,776円（22%） FC-500B：115,500円→90,090円（22%）
NANLITE Forzaシリーズ 撮影用ライトForza 60 II：44,000円→33,000円（25%） Forza 60B II：49,500円→38,610円（22%） Forza 60C：99,000円→74,250円（25%） Forza 60C 3kit：315,700円→236,775円（25%） Forza 150：66,000円→56,100円（15%） Forza 150 B：77,000円→61,600円（20%） Forza 300B II：165,000円→132,000円（15%） Forza 500B II：242,000円→181,500円（20%） Forza 720：239,800円→203,830円（15%） Forza 720B：264,000円→ 224,400円（15%）
NANLITE Forza 60C
NANLITE Forza 720B
NANLITE PavoTube 撮影用チューブ型ライトPavoTube II 6C：10,890円→9,257円（15%） PavoTube T8-7X 1kit：16,500円→11,550円（22%） PavoTube T8-7X 4kit：55,000円→ 41,250円（25%） PavoTube II 15C 1kit：38,500円→25,025円（35%） PavoTube II 15C 2kit：38,500円→25,025円（35%） PavoTube II 30C 1kit：51,700円→38,775円（25%） PavoTube II 30C 2kit：99,000円→74,250円（25%）
NANLITE PavoTube II 15C 2kit
NANLITE PavoSlim 撮影用パネル型ライトPavoSlim 60C：99,000円→79200円（20％） PavoSlim 60B：71,500円→57200円（20％）
NANLITE ソフトボックスSB-PR-90-Q：25,300円→17,710円（30％） SB-PR-120-Q：29,700円→20,790円（30％） SB-PR-150：33,000円→231,00円（30％） SB-AS-110X45：10,890円→7,623円（30％） SB-ST-140X30：7,700円→5,390円（30％） LT-80：19,250円→15,400円（20％） LT-120：38,500円→26,950円（30％） EC-PR-120：11,000円→8,800円（20％） EC-PR-150：14,300円→11,440円（20％）
NANLITE SB-PR-90-Q
NANLITE LT-80
BENRO カメラ三脚BR209：220,000円→154,000円（30％） frhn05cvx20：38,500円→26,950円（30％） frhn14cvx20：39,600円→27,720円（30％） frhn24cvx25：45,100円→31,570円（30％） tcba15fs20proc：39,600円→27,720円（30％） ttor34cgx35：53,900円→37,730円（30％） HD3A：18,700円→13,090円（30％） HD2A：14,300円→10,010円（30％）
BENRO HD2A