広島vs磐田 スタメン発表
[6.1 J1第17節](Eピース)
※14:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
DF 5 小川大貴
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展
※14:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
DF 5 小川大貴
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展