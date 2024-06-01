[6.1 J1第17節](Eピース)

※14:00開始

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 8 川村拓夢

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

MF 77 大橋祐紀

FW 20 ピエロス・ソティリウ

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 16 志知孝明

MF 5 松本大弥

MF 18 柏好文

MF 32 越道草太

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

FW 11 満田誠

監督

ミヒャエル・スキッベ

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 26 西久保駿介

DF 36 リカルド・グラッサ

MF 7 上原力也

MF 10 山田大記

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 37 平川怜

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 20 坪井湧也

DF 3 森岡陸

DF 5 小川大貴

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 25 中村駿

MF 31 古川陽介

MF 40 金子翔太

監督

横内昭展