次回6月2日（日）よる10時30分 第9話が日本テレビ系で放送の「ACMA:GAME アクマゲーム」。本作のHuluオリジナルストーリー「新たな鍵」（全2話）が、Hulu独占配信決定！

「新たな鍵」前編は6月9日（日）「ACMA:GAME アクマゲーム」第10話（最終話）放送終了後から配信スタート、後編は6月16日（日）午前0時から配信スタートとなる。

今回のオリジナルストーリーには、本編のメインキャラクター・照朝（間宮祥太朗）、初（田中樹）、悠季（古川琴音）、潜夜（竜星涼）、紫（嵐莉菜）らが登場。さらに、放送には出てこない新たな敵役も登場する。正体不明の2人組、田辺桃子が演じる“木月舞”と晃平が演じる“水元玄”が照朝、初、潜夜の前に現れ、エルヴァ（声：中村悠一）の下で命を懸けたゲームを行うことに。

照朝、初、潜夜が3人組で臨む初めてのゲーム！木月と水元の正体、そして本当の狙いとは!?

■ドラマ本編 概要

◆原作：『ACMA：GAME』 原作・メーブ / 作画・恵広史 （講談社「週刊少年マガジン」所載）

◆脚本：いずみ吉紘 谷口純一郎

◆音楽：菅野祐悟

◆主題歌：「MEMORIES of the End」 UVERworld

作詞：TAKUYA∞ 作曲：TAKUYA∞/辻村有記/伊藤賢 編曲：UVERworld

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

◆挿入歌：「GONG」 SixTONES

作詞・作曲・編曲 : Zembnal

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

◆チーフプロデューサー：松本京子

◆プロデューサー：藤村直人 岩崎広樹 後藤庸介 大庭佑理（AX-ON） 本多繁勝（AX-ON）

◆演出：佐藤東弥 狩山俊輔 松田健斗 ほか

◆VFX：デジタル・フロンティア

◆制作協力：日テレアックスオン

◆製作著作：日本テレビ

◆番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/acmagame/

◆番組公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/ntv_acmagame

◆番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntv_acmagame

※推奨ハッシュタグ：#アクマゲーム

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr1x8h440v

■Huluオリジナルストーリー「新たな鍵」概要

前編：6月9日（日）第10話＜最終話＞放送終了後 Huluで独占配信スタート

後編：6月16日（日）午前0時からHuluで独占配信スタート

◆話数：全2話

◆出演：間宮祥太朗 田中樹 古川琴音 竜星涼 嵐莉菜 田辺桃子 晃平 ほか

◆声の出演：中村悠一 花澤香菜

◆脚本：諸橋隼人

◆音楽：菅野祐悟

◆チーフプロデューサー：松本京子

◆プロデューサー：岩崎広樹 藤村直人 大庭佑理（AX-ON） 本多繁勝（AX-ON）

◆演出：後藤庸介