伝説の『マッドマックス』サーガ最新作がついに公開される。主人公は前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)で初登場を果たした女戦士・フュリオサ。これまでのシリーズ4作で主人公を担ってきたマックス・ロカタンスキーは登場しないようだ。

一方、ジョージ・ミラー監督によれば、マックスの物語はまだ終わっていないという。米では、『フュリオサ』後に映画化される可能性があるマックスの物語が存在することを明かしており、その詳細についても伝えている。

「これからの行き先としては、『怒りのデス・ロード』で出会う前の年のマックスの物語が今でもあります。ジンクスにはしたくないですが、私たちは物語を“マックス・イン・ザ・ウェイストランド”と呼んでいて、彼をキャラクターとして形成するようになるものです。もし状況が整ったら、ぜひやりたいです。」

フュリオサ同様、マックスの新たな物語についても掘り下げるのは“過去”となる模様。『フュリオサ』では、フュリオサ役に『怒りのデス・ロード』のシャーリーズ・セロンからアニャ・テイラー=ジョイへとリキャストされたが、もし『マックス・イン・ザ・ウェイストランド』が実現した場合、マックス役についても同様の決断となるのだろうか。

これについてミラー監督は、米で「それは様子見ですね」とコメント。「作るかさえ分からないですからね」と現時点では検討段階にすら入っていないことを明かした。

実現するには、『フュリオサ』の興行成績が大きな判断材料の一つとなってきそうだ。アメリカでは2024年5月24日より公開され、初週末の興行収入は3,100万ドルを。クリス・プラット主演のアニメ映画『ザ・ガーフィールド・ムービー(原題)』とのタイ記録となった。批評家からは称賛の声が多く、現時点で米では批評家スコア90%の高評価を得ている。

『マッドマックス:フュリオサ』は2024年5月31日(金) 日本公開。

