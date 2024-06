女優の原菜乃華さんがアプリ『PLACOLE&DRESSY』2024年6月号(冒険社プラコレ)のカバーモデルとして登場。ウェディングドレスに憧れるすべての人へメッセージを送っている。 原さんのウェディングドレス写真や特別インタビューは下記にて。 https://dressy.pla-cole.wedding/202406-placoledressy/

